Del Punto de quiebre de UN3 a Radiohead en videojuegos

#HacelaSimple Tu playlist te pide que rompas la rutina. Delfina Campos estrenó El astronauta, con sonido de indie folk orquestado y sampleo de la transmisión original de la NASA durante la llegada a la Luna. También aparecieron nuevas canciones del dúo Modem (Arena y mar), de los post-punks quilmeños Joint Ravolta (1.000.000), del marplatense Seba Toyos (Extraños) y del rapero Sangüch (Ni poker ni full).

#Pantallazos UN3 estrenó "la primera ficción inmersiva en 360 de Argentina", la serie Punto de quiebre, con actuaciones de Flor Torrente, Jazmín Stuart, Tomás Fonzi y Magui Bravi, entre otrxs. Además, sale función BAFICI para Acid Mothers Reynols, Live and Beyond, la película de Alejandro Maly sobre el crossover entre los locales Reynols y la banda japonesa Acid Mothers Temple (24/3 a las 19 en el CC Recoleta y online). Y hay aire para The Day Sports Stood Still, documental sobre cómo la pandemia frenó las competencias deportivas en el mundo (24/3 a las 22 por HBO).



#Cursos&Concursos Si tenés fotos o videos que documentan la pandemia, podés participar de Imágenes de una nueva normalidad, concurso para jóvenes artistas que organiza la Fundación Bunge y Born, y que repartirá premios de hasta 300 mil pesos (hasta el 14/5). Por su parte, la Universidad Nacional de las Artes convoca a músicos y artistas a su Diplomatura (a distancia) sobre Músicas y territorios.

#CoverMe Conociendo Rusia invita a sus seguidores a enviar videos con covers de sus canciones, para seleccionar doce y proyectarlos en la previa de sus shows en el Gran Rex del 23, 24 y 25/4. Además, la californiana mxmtoon sacó versión de Creed, de Radiohead, para la banda sonora del videojuego Life is Strange: True Colors, en el que además le pone voz a Alex, la protagonista. Y Los Barenboim sumaron feat del actor Pablo Rago para tributar con aire punkie Media Verónica, de Andrés Calamaro, en la banda sonora de la película La noche mágica.