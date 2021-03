Maximiliano Abad se consagró como nuevo presidente de la UCR bonaerense

El diputado provincial Maximiliano Abad de la lista "Adelante Buenos Aires" se consagró como nuevo presidente de la UCR bonaerense, tras conseguir el respaldo del 52% de los votantes, contra el 48% restante obtenido por el intendente de San Isidro, Gustavo Posse (Protagonismo Radical), en las elecciones internas del partido realizadas este domingo.



La Junta Electoral de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires oficializó este lunes esos resultados, a través de un comunicado.



El órgano consignó que, con el total de las mesas escrutadas, la fórmula Maximiliano Abad-Erica Revilla obtuvo 60.185 sufragios, mientras que la nómina Gustavo Posse-Danya Tavella, consiguió 55.573 sufragios.



La Junta Electoral aclaró que no están incluidos los votos de distritos con observaciones, como Moreno, pero que igualmente esa cantidad de sufragios no modifica el resultado.



La resolución está firmada por su presidente, Federico Carozzi; José Fernández, secretario y Lucía Gómez, vocal.



A última hora del domingo el recuento marcaba esta misma tendencia, cuando se incorporaban los datos de 91 municipios sobre un total de 135 en toda la provincia.



Ayer incluso Abad se había declarado ganador de los comicios y había convocado a la unidad. "Esta noche no perdió nadie, sino que ganó el radicalismo; vamos a trabajar en una coalición amplia", declaró.