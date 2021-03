Exhumaron el cuerpo de Daniela Andrade

El fiscal Oscar López Ibarra interviene de oficio para investigar el fallecimiento de la joven Daniela Andrade pero hasta el momento no encontró indicios ni testigos que puedan acreditar lo sostenido por los habitantes de Rosario de la Frontera en las movilizaciones.

En el marco de la investigación se exhumó el cuerpo de la joven, que tenía 26 años de edad, y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) realizó una necropsia para verificar la causa de su deceso. El informe preliminar ratifica lo que ya había informado la Fiscalía antes, respecto a que la mujer murió por cáncer de mama. Sin embargo, en su ciudad volvieron a marchar ayer exigiendo justicia. Esta es la tercera movilización, lxs manifestantes sostienen que la chica fue víctima de una violación en banda.

La necropsia, realizada en el Hospital Melchora Figueroa de Cornejo, de Rosario de la Frontera, indican que la joven padecía cáncer de mama y que tenía lesiones compatibles con metástasis en la zona lumbar y en las costillas. La Fiscalía informó que se solicitaron estudios complementarios de las muestras tomadas, lo que permitirá establecer en forma fehaciente la causa del deceso.

El gerente del Hospital, Alejandro Peso contó en conferencia de prensa que el pasado 11 de enero la joven fue trasladada en ambulancia a la guardia del Hospital. Alguien había requerido la asistencia mediante un llamado de urgencia. Peso dijo que el médico que la recibió señaló que estaba mojada y en mal estado general, también contó que Andrade dijo que había sufrido violencia, "no violación", al menos en lo que respecta a ese día.

El gerente dijo que en la revisación no encontraron signos de violencia en ese momento. También especificó que no hubo una consulta por violación. Por ello, no se aplicó el protocolo correspondiente para víctimas de ese delito.

Ese mismo 11 de enero la abuela de la joven denunció ante la Policía que la pareja de Andrade le informó que la joven se encontraba en el Hospital por un dolor de piernas. Cuando ella llegó a verla, le contaron que llegó mojada.

El 25 de febrero la Fiscalía solicitó al Hospital una consulta ginecológica. El médico legal Daniel Apaza revisó a la joven y envió un informe a la fiscalía.

Peso especificó que Andrade había realizado consultas en el área de psicología, que corroboró la "minoría mental". Además, la abuela estaba gestionando una tutela. El gerente aseguró que en el certificado de defunción consta que "La causa final de muerte" fue un paro cardio respiratorio, pero aclaró que la causa terminará de verificarse con la necropsia. Asimismo, repudió cualquier insinuación de complicidad del Hospital y sostuvo que esta institución "actuó como corresponde".

Una de las vecinas que persiste en las convocatorias a marchar para pedir justicia por Andrade contó a Salta/12 que todos sabían en el pueblo que la joven sufría violencia de género por parte de su pareja, dijo incluso que ella misma llamó al sistema de emergencias 911 una vez que vio que el hombre la golpeaba.

Andrade tenía un hijo de 6 años que ahora está bajo cuidado de la abuela. La gente sigue marchando por ella en Rosario de la Frontera pero hasta el momento el fiscal no encontró pruebas que coincidan con la versión que sostienen en las movilizaciones y tampoco se acercó ningún testigo de los hechos señalados o alguien a quien la joven hubiera relatado haber sido víctima de estos delitos.