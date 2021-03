Tyson confirmó que peleará ante Holyfield

El boxeador Mike Tyson, de 54 años, confirmó que el próximo 29 de mayo peleará con Evander Holyfield, de 58, en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, aunque aclaró que todavía hay que "cerrar algunas cosas en el contrato" para que lleve a cabo la jornada pugilística.

"Sólo quiero decirle a la gente que la pelea entre Holyfield y yo se celebrará. Holyfield es un tipo humilde, un hombre de Dios, pero yo soy el hombre de Dios y vamos a tener mucho éxito el 29 de mayo", señaló Tyson.

En un Instagram Live Tyson añadió: "La pelea se va a celebrar. Tenemos que cerrar algunas cosas en el contrato, y estaremos Evander y yo. He aprendido mucho, no necesitamos promotores, están sobrevalorados. Le dicen al boxeador lo grande que es, y me cae bien, pero ¿qué podrías necesitar de alguien como ellos en este negocio?".

Durante la jornada del martes, el equipo de Holyfield había filtrado a la prensa que Tyson había rechazado una oferta de 25 millones de dólares por presentarse a la contienda, pero el propio "Iron Mike" señaló que eso era falso y que la pelea estaba confirmada.

El combate será la posibilidad de Tyson de ganarle por primera vez a Holyfield, ya que éste lo venció en 1996 por nocaut técnico en el primer match que se enfrentaron, mientras que la segunda vez, en 1997, Tyson fue descalificado por arrancarle a su rival un pedazo de oreja de un mordisco.