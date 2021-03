Trabajadores vitivinícolas anuncian paro de actividades 

El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (SOEVA) Cafayate, Nelson López, informó que el 30 y 31 de marzo llevarán a cabo un paro de actividades en reclamo de un aumento salarial. La medida de fuerza fue decidida a nivel nacional ante el estancamiento de las negociaciones con las empresas.



“Fue un fracaso la última reunión con la cámara empresarial. Estamos pidiendo un básico de $56.000”, sostuvo López. Según detalló, el incremento propuesto por las empresas es del 30%, escalonado hasta febrero de 2022, lo que consideran que no alcanza para acceder al costo de la canasta familiar. El sindicalista manifestó que con los sueldos actuales no llegan a fin de mes. También están solicitando un bono extraordinario de $15.000 para noviembre.

López contó que en la zona de los Valles Calchaquíes hay alrededor de 31 empresas, entre productoras que se dedican a la cosecha de la vid y las que se abocan al embotellamiento.

El sueldo básico actual de trabajadorxs de las cosechas es de $27.500 mientras que quienes realizan las tareas de embotellamiento y trabajo industrial perciben $30.000. “Los trabajadores están con hambre, eso no alcanza ni para comer 10 días a una familia de 4 hijos”, manifestó López. Y aseguró que no cederán en el reclamo respecto al monto salarial que reclaman. “Tienen que llegar a lo que nosotros queremos”, expresó.

En estos momentos y hasta abril es la época de cosecha de la uva y las empresas están trabajando con “cosecheros por temporada”. De forma permanente, López estimó que hay 2.500 empleadxs, un porcentaje pequeños son mujeres, un 5% son cosecheras y un 10% trabaja en las bodegas. El titular del SOEVA también afirmó que las empresas cada vez toman menos empleados de forma registrada y optan por los de temporada.

“Pedimos un subsidio para los trabajadores temporales que después quedan desempleados todo el año y no tienen trabajo”, sostuvo. Contó que están discutiendo esa demanda en la provincia pero que no tienen respuestas del gobierno provincial.

Las cosechas duran dos meses y medio. El sindicalista también relató que en la zona, las máquinas están reemplazando al trabajo manual. “Los grandes empresarios prefieren comprar máquinas extranjeras francesas e italianas antes que emplear mano de obra. Venimos de una época en que las máquinas están acechando la mano de obra”, manifestó.

No registración

Además, López mencionó que hay irregularidades por parte de las empresas. Sostuvo que denunció en la Secretaría de Trabajo a patronales que toman mano de obra sin registrarla y por trabajar con cooperativas no regularizadas, pero en las inspecciones les manifestaron que estaba “todo bien” y no verificaron esas situaciones.

Asimismo, añadió que las firmas Quara y Félix Lávaque no dejan pasar al sindicato, “pedí inspecciones laborales y dijeron (desde la Secretaría de Trabajo) que estaba todo bien, contratan cooperativas truchas para la cosecha, cuando fueron a inspeccionar desaparecieron las cooperativas”, aseguró.

Según relató, en otra firma, se cayó un cosechero en un volquete y “lo tuvieron que blanquear en ese instante" y en ese momento registró al menos a 25 trabajadores que estaban cumpliendo tareas de modo informal.

Además, el sindicalista dijo que están demandando judicialmente "por retención ilegal" a “21 empresas que no pagan los aportes sindicales”. Detalló que el pago de esos aportes y de la obra social dejaron de hacerse en diciembre de 2019 y luego en 2020 no los pagaron aprovechando el contexto de pandemia. “Descuentan eso al trabajador y no derivan al Dindicato ni obra social”, señaló. Precisó que ya demandaron a 5 empresas por esto y que están realizando por tandas las denuncias.

“Seguimos luchando por un sueldo digno”, insistió López, quien espera un alto porcentaje de adhesión al paro. Añadió que esperan que no se dicte la conciliación obligatoria, aunque adelantó que si eso pasara, no la acatarían.

Asimismo, López aseveró que en la vid “predomina la esclavitud, hay maltratos, persecución, despidos, (a los trabajadores) no les quieren dar ropa, ni alcohol ni barbijo para protección de covid-19 en esta época donde más aglomeración hay”.