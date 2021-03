Terciarios de Salta no pudieron rendir sus últimos exámenes

Estudiantes que cursan el último año de las carreras de inglés y francés en el Profesorado Superior de Lenguas Vivas N° 6007 de Salta piden una prórroga urgente de los planes de estudio, ya que vencen el próximo 31 de marzo. De no otorgarse una prórroga, cerca de 70 estudiantes tendrán que adaptarse al nuevo plan, que, según la propuesta, podría llevar a que cursen dos años más.

El pedido fue elevado la semana pasada al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia y se les comunicó que hoy tendrían una reunión cerca del mediodía con la secretaria de Gestión Educativa, Roxana Celeste Dib. Los estudiantes aseguran que por la pandemia no pudieron rendir sus últimas materias ya que hasta agosto se suspendieron los exámenes y además aseguran que no hubo una correcta comunicación desde la institución con respecto a las fechas que en que sí se tomaron.

El estudiante Mario Arenas contó ante Salta/12 que cerca de 70 cursantes tienen entre 2 y 4 materias pendientes de rendir para cerrar sus carreras. "El año pasado podríamos haber terminado, pero nuestros exámenes se suspendieron hasta agosto", relató. La única mesa a la que pudieron acceder sin ningún inconveniente fue la de marzo del 2020, antes del anuncio de las medidas de aislamiento.

Si bien desde septiembre se habilitó la toma de exámenes, los estudiantes afectados no concurren habitualmente al profesorado ya que no cursan, por lo que la única forma de comunicación era virtual. En las redes sociales de la institución no vieron anuncios de que se estuvieran tomando exámenes y tampoco obtuvieron respuestas a través de los teléfonos y mails de consulta institucionales.

Por otro lado, entre aquellos que sí pudieron acceder a esas fechas, algunos no lograron rendir porque no cuentan con conectividad de Internet y de disponibilidad de recursos tecnológicos. En algunos casos, en caso de tener los dispositivos, su uso era reducido por tener que compartir con otros familiares.

También contaron en el escrito que varios estudiantes estuvieron enfermos por la covid o incluso perdieron familiares por la enfermedad. Además, la gran mayoría ya trabaja en instituciones educativas, por lo que "se intensificó la tarea y el año pasado fue difícil de llevar porque trabajamos casi el triple". "En mi caso, estaba todo el día preparando clases", agregó.

Algunos estudiantes que firmaron la nota tienen domicilio en el interior de la provincia, donde se han presentado problemas de conectividad aún mayores, sobre todo en Cafayate, General Mosconi, Rosario de Lerma, San Luis, Cerrillos y General Güemes.



"Estamos pidiendo poder rendir nuestras materias y recibirnos", expresó Arenas. Aseguró que a quienes tienen entre 3 y 4 materias no los dejan rendir porque el plan se vence el 31de marzo y no pueden acceder a los turnos especiales, contemplados para quienes sólo les faltan rendir 2 materias. En ese sentido, cuestionó que no se haya anunciado una prórroga más, sabiendo que hubo meses en los que no se habilitó ninguna mesa, ni virtual ni presencial.

Por eso en la nota dirigida al ministro de Educación, Matías Cánepa, solicitan que se extienda la vigencia de su plan hasta marzo de 2022, o hasta que cese la declaración de emergencia sanitaria y epidemiológica por el coronavirus. Los estudiantes insisten en que el pedido es con el "fin de salvaguardar nuestro derecho a la educación y en pos de poder finalizar nuestros estudios y obtener nuestros títulos de profesorado".

El Profesorado de Lenguas Vivas hoy no tiene un rector porque el anterior se jubiló en 2019 y aún no se llamó a concurso. Esto hizo que se presente una mayor dificultad para saber con quién hablar institucionalmente y poder buscar una solución lo antes posible.

A pesar de ello, los estudiantes hablaron con las autoridades de la Dirección General de Educación Superior del Ministerio, pero no se recibieron una respuesta al pedido puntual de prórroga, sino que les presentaron una alternativa de "equivalencias", es decir, deben someterse al nuevo plan de estudio. De darse esta posibilidad, como primera acción los docentes analizarían si las materías cursadas coindicen con las del nuevo plan para que las consignen aprobadas.

Pero Arenas dijo que el nuevo plan contempla más de 10 materias nuevas, que de tener que cursarlas implicaría que tienen que continuar la cursada dos años más como mínimo. "Algunos chicos tienen que rendir solo 4 materias y ahora les dicen que tienen que hacer dos años más", señaló.