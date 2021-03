El astillero estatal Tandanor puso primera

El Gobierno apuesta al sector naval como una de las patas industriales para la recuperación de la actividad. Tras una inversión de 15 millones de dólares y la generación de 400 puestos de trabajo, el astillero estatal Tandanor avanza con la construcción de 13 puentes que se usarán para paso a nivel del Tren Sarmiento. Pese al crecimiento de casos de coronavirus, el Frente de Todos apunta a que las restricciones “no afecten la actividad económica”. Al igual que otras industrias, la naviera también encuentra dificultades en la provisión y aumento de los insumos.

Trenes

“La construcción de puentes busca resolver un problema crítico que tenemos en la línea Sarmiento, que es la frecuencia, por la gran cantidad de gente, y a la vez mejorar los problemas de tránsito vehicular”, explicó el ministro de Transporte, Mario Meoni, tras una recorrida por el astillero Tandanor, ubicado en el barrio porteño de la Boca.

Meoni participó del monitoreo del primer puente, que se colocará en los próximos dos meses, mientras que los otros 12 puentes se concretarán en los próximos 15 meses. Los paso a nivel estarán ubicados entre las estaciones de Moreno y Ramos Mejía (en Merlo, Morón, Moreno y Haedo), y tendrán 4064 metros lineales para tránsito liviano, y 724 metros lineales para tránsito pesado.

De la supervisión de los puentes participó también Agustín Rossi, ministro de Defensa. En diálogo con distintos medios, resaltó el trabajo en conjunto entre la empresa Trenes Argentinos, el Ministerio de Transporte y Tandanor: “No hay demasiados astilleros que puedan hacer una obra de este porte en tan poco tiempo”.

Industria

A diferencia del año pasado y tras el fortalecimiento del sistema de salud, el Gobierno apunta a medidas menos restrictivas que en 2020, poniendo foco en la economía. “Todas las medidas buscan que nos cuidemos más, sin perjudicar la actividad económica. Estamos buscando tiempo para tener a la mayor cantidad de gente vacunada”, afirmó Rossi.

Además, el ministro de Defensa reiteró las nuevas proyecciones de mejora de la economía que informa el Gobierno, superiores a las que establece el presupuesto: “Argentina necesita tener este nivel de actividad económica para poder recuperarnos, estimamos una mejora del 5 al 7 por ciento del PBI”.

Sólo con este proyecto, Tandanor contrató a 200 trabajadores, y se generaron otros 200 empleos indirectos. “Y no contamos las dos pymes que estaban prácticamente paralizadas”, aseguró a este diario Miguel Ángel Tudino, presidente del astillero. Una de las pymes, de Villa Constitución, es de laminado de chapas y provee 1600 toneladas de acero A36, y la otra, de General Rodríguez, el galvanizado de la estructura metálica.

Insumos

Pese a la demanda que tracciona el Estado, las empresas estatales no están exentas de los problemas en la provisión de insumos. Sólo para los 13 puentes se ejecutarán 9000 m3 de hormigón, con un consumo de hierros de 1120 toneladas. “Comenzamos con un precio excepcional de chapas, y luego el commodity tuvo un 30 por ciento de aumento, haber acopiado inicialmente nos permitió que la crisis no fuera letal”, contó a este diario Tudino. “La provisión de hormigón tenía una gran demora porque los corralones acopiaban, no para construir más, sino porque se resguardaron en acero”, agregó. Para destrabar las demoras, realizaron gestiones con la Unión Industrial Argentina.



El Gobierno apuesta a un modelo industrial para la recuperación de la actividad, que ya se encuentra en niveles superiores a la prepandemia. La promoción de la cadena de valor de naval pesada será uno de los focos del Ministerio de Desarrollo Productivo. De hecho, forma parte de la mesa del acuerdo económico y social. Además, la Secretaría de Industria avanza con Tandanor en asistencia financiera para la modernización de equipos, la adquisición de bienes de capital y la adopción de tecnologías 4.0.

Por otro lado, habrá créditos para la construcción de buques pesqueros que renovarán la flota de Mar del Plata y un programa de desarrollo de proveedores partistas. Pero además, con foco en las exportaciones, Tandanor trabaja con la producción de remolcadores y barcazas. En un trabajo con la Federación Rusa construirán lanchas de aluminio y un buque polar, mientras que hacia Estados Unidos se exportarán grúas de puerto.