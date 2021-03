Nueve meses de crecimiento económico

La economía da muestras de acelerar el crecimiento y de una mejora que ya es una tendencia. Se observa eso en el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que dio a conocer el INDEC y que muestra los primeros datos del 2020: en enero de este año, la mejora económica fue del 1,9 por ciento sin estacionalidad, contra un alza de 0,7 en diciembre. Así, se acumulan nueve meses consecutivos de crecimiento y enero es el alza de mayor magnitud en los últimos cuatro meses. En línea con lo que venía ocurriendo, la industria y la construcción fueron dos de los sectores que más empujaron.

Fuentes del Ministerio de Economía resaltaron que con estas cifras se superó el nivel de marzo del 2020, quedando sólo 1,3 por ciento por debajo de febrero del año pasado, nivel pre COVID. El dato negativo lo sigue mostrando la comparación interanual, que muestra un retroceso de 2 puntos, la misma variación que hubo en diciembre.

En el detalle por sectores, todos mejoraron la performance con crecimientos o desaceleración de las caídas. Entre las alzas se encolumnaron siete sectores, dos más que en diciembre: al tope quedó el crecimiento de la Pesca (12,3 por ciento interanual), seguido de la Construcción, que creció 10,2 y acumula la tercera suba consecutiva, y la segunda a tasas de dos dígitos. También crecieron Intermediación Financiera (7,2), Industria (4,6) y Comercio (2,6), estos últimos dos sectores registrando el tercer aumento consecutivo. Se expandieron también el sector Agropecuario (1,7) y las Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (1,2), que registró su primer crecimiento tras once meses en baja.

Entre los rubros con caídas, se destacaron Hoteles y Restaurantes, aunque desaceleró su caída en 10 puntos porcentuales hasta -39,1% interanual (contra -49,6 por ciento en diciembre 2020), seguido de Otras actividades de servicios (-19,2 por ciento vs. -21,9 en diciembre 2020) y Transporte y Comunicaciones (-15,8 vs. -18,9 en diciembre 2020). También hubo retroceso en Minas y canteras (-7,2% interanual vs. -9,1 en diciembre 2020), Administración Pública (-5,6 vs. -8,5 en diciembre 2020), Enseñanza (-4,1, igual diciembre), Servicios sociales y de salud (-1,2 vs. -1,6 en diciembre 2020) y Electricidad, gas y agua (-0,9 vs. +2,8 en diciembre 2020). Por otra parte, los Impuestos netos de subsidios cayeron -1,9 por ciento interanual, igual que en diciembre.

Las previsiones para el año

La recuperación económica se da luego de un 2020 en el que recién se llegó a una apertura importante de las actividades en el último trimestre. El único sector que trabaja desde el inicio como esencial fue la industria. La construcción se sumó a mitad de año con obra pública pero es el rubro que más rápido muestra la mejora, que ya se ve en el empleo. Vale decir que en abril del 2020, la caída de la economía fue de 17,3 por ciento contra marzo y 25,4 por ciento contra mismo mes del año anterior. Recién en mayo del año pasado empezó a verse el inicio de lo que hoy es una tendencia.

Naturalmente, y como aún muestra el EMAE de enero, hay sectores que siguen muy afectados por la pandemia, como la Hotelería y el Turismo, que no pudieron arrancar al 100 por ciento. En esos rubros, el Ejecutivo Nacional trabajó con ayudas y subsidios para compensar las pérdidas.

En este escenario, el Gobierno Nacional empezó a llevar al alza el cálculo de la mejora. Si bien el Presupuesto habla de un crecimiento algo por encima del 5 por ciento, diferentes referentes del oficialismo ya hablaron de un 7 por ciento. El primero fue el titular de Diputados, Sergio Massa. Y hace unos días, el ministro de Economía, Martín Guzmán, charló con inversores y confirmó esa mejora. En ese contexto destacó que, luego de tres años de recesión, Argentina “es la economía que más rápido se está recuperando en todo el continente”.