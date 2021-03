Chile: un pastor evangélico simuló ser atropellado para evitar un control sanitario

Un pastor evangélico, que había sido descubierto dando una misa clandestina, simuló ser atropellado por un auto de Carabineros, en la localidad chilena de Los Angeles. Las imágenes rápidamente fueron viralizadas y líder religioso quedó detenido.

El episodio ocurrió días atrás, cuando el pastor daba una ceremonia clandestina, ya que en el país andino rige una cuarententa estricta en varias zonas, incluida la de Los Ángeles. Alertados por los vecinos, las autoridades concurrieron al lugar y desactivaron el evento, no sin antes mantener una discusión con algunos de los implicados.

En la grabación puede verse cómo el hombre simuló ser golpeado por la parte trasera de una camioneta y pronunció un grito desgarrador. Posteriormente quedó tendido debajo del vehículo y se aferró al paragolpes del mismo.

“Más allá de los anecdótico, es lamentable”, expuso el alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause. "Hemos tenido matrimonios, reuniones que se saltan la ley y lo que pasó en nuestro sector sur de Los Ángeles es muy lamentable. Lamentable porque no se respeta la normativa, pero también por la reacción de las personas y en particular del pastor. Por lo que vimos en las imágenes, no es la más correcta", añadió.



Chile se encuentra cada vez más complicado por el coronavirus. La región de Valparaíso, la segunda más poblada del país, rompió este domingo su record de contagios diarios por covid-19, detectándose 880 nuevos casos en las últimas 24 horas y alcanzando un total de 1.835 decesos desde el inicio de la pandemia. Incluso colapsó la morgue de uno de los hospitales de la región.

A nivel nacional, cerca 16,3 millones de chilenos están en cuarentena desde este sábado (83,6 % de la población), a los que se sumaron casi 2,6 millones (13,4 por ciento) que habitan en sectores que tienen un grado mayor de apertura de lunes a viernes pero que quedan confinados los fines de semana, por lo que este sábado y domingo estuvo confinado el 97 por ciento de la población total del país.