La OMS recomienda no usar ivermectina

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó este miércoles "no utilizar la ivermectina" para los pacientes con coronavirus, con la excepción de los ensayos clínicos.



La recomendación de la OMS, la primera sobre la ivermectina, se suma a la de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que al igual que la OMS, no recomienda su uso salvo en ensayos clínicos.



Por otra parte, su homóloga estadounidense, la FDA, explica en su página web por qué no debe utilizarse la ivermectina.



Se trata de un medicamento antiparasitario de uso común que se promociona mucho en las redes sociales pero el grupo de expertos de la OMS aseguró que los datos de los estudios clínicos para medir su eficacia contra la covid-19 no tuvieron resultaron concluyentes.



"Nuestra recomendación es no utilizar la ivermectina para los pacientes con covid-19, independientemente del nivel de gravedad o de la duración de los síntomas", dijo en una rueda de prensa Janet Díaz, jefa del equipo de respuesta clínica al nuevo coronavirus de la agencia de la ONU.



Díaz subrayó que la única excepción a esta recomendación, basada en el estado actual de la investigación, es para los ensayos clínicos, informó la agencia AFP.



Los expertos de la OMS extrajeron sus conclusiones de 16 ensayos clínicos aleatorios con 2.400 participantes, algunos de los cuales comparaban la ivermectina con otros medicamentos.



Bram Rochwerg, investigador de la Universidad McMaster de Canadá y miembro del panel de la OMS que realizó la evaluación, sostuvo al respecto que la cantidad de estudios que permiten comparar la ivermectina con el placebo "es mucho menor".



Tanto Díaz como Rochwerg aseguraron que las recomendaciones son "vivas" y se actualizarán a medida que las nuevas investigaciones avancen.



La ivermectina, de uso veterinario y humano, se utiliza contra parásitos como la sarna, los piojos o los que provocan la oncocercosis.



Sin embargo, un estudio australiano publicado a principios de 2020 observó una eficacia in vitro, es decir en el laboratorio, de la ivermectina sobre el Sars-CoV-2, el virus que provoca la Covid-19, lo que generó su difusión en algunos países.



La ivermectina comparte algunas características con la hidroxicloroquina, que defienden ciertos médicos y personalidades políticas, a pesar de que su eficacia no fue demostrada y de que un importante ensayo clínico llegó a la conclusión de que no tiene ningún efecto.