A un mes de clases, se vacunó más del 44% de los docentes salteños 

En varias jurisdicciones del país el ciclo lectivo comenzó el 1 de marzo, Salta fue una de ellas. Pero con ello, sobrevino la preocupación por saber cuándo iban a ser vacunados los docentes. En la provincia, el proceso se dio tres días después de iniciada la presencialidad.

Desde la Secretaría de Gestión Educativa del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta se informó que a un mes del inicio de clases presenciales ya se vacunó a más del 44% de la planta docente. Así lo confirmó su secretaria, Roxana Celeste Dib, quien aseguró ante Salta/12 que existe un avance considerable en la planificación.

En la provincia, 33 mil personas conforman la planta docente y no docente que está incluida en el proceso de vacunación. Celeste Dib señaló que ya se logró inocular a 14.602 personas. "Prácticamente estamos llegando a la mitad en la vacunación de todo el personal", lo que brinda cierta seguridad tanto a los docentes como para las otras personas que concurren a las instituciones educativas. Desde el gobierno estiman que podrán vacunar a la totalidad de docentes en los próximos dos meses.

El 4 de marzo se empezaron a aplicar las dosis de la vacuna Sinopharm, proveniente de China, en la provincia y, de acuerdo al cronograma establecido, en la primera etapa se inoculó a los docentes de nivel Inicial y hasta el tercer grado de la primaria. A ellos, se sumaron los maestros de las escuelas especiales y hospitalarias, y el personal de seguridad.

Celeste Dib contó que trabajan junto al área de Epidemiología de la provincia y la Central Operativa de Control y Seguimiento Covid 19 (COCS). El martes tuvieron una reunión con el Comité Operativo de Emergencia local (COE) en la que se afirmó que "no se movió la aguja (de casos) a partir de la vuelta a las clases". Y respecto de los docentes que se contagiaron, aseguraron que "no se dieron dentro de la institución educativa".

En ese sentido, la funcionaria dijo que en las escuelas se cumple el protocolo establecido en el Plan Jurisdiccional de regreso a la presencialidad. Afirmó que este cumplimiento lleva a que a pesar de que exista personal contagiado, no se incrementa el número dentro de la comunidad educativa. "En cada institución estamos yendo a preguntar", insistió.

A modo de ejemplo, recordó el caso de la escuela N° 4046, César Fermín Perdiguero, donde se confirmaron tres casos positivos. Ese número no se aumentó porque "los protocolos se están siguiendo" y por ende "la presencialidad puede ser posible". "Tener a nuestros estudiantes en las aulas es una garantía de justicia social y lo que realmente le da igualdad de oportunidades", concluyó.

Aún así, grupos de docentes se comunicaron con Salta/12 manifestando que los protocolos no se cumplían y que eso llevaba a que exista un aumento de la cantidad de trabajadores contagiados de covid-19 en la provincia. También señalaron que no se cumplen de forma igualitaria los protocolos en los casos sospechosos o positivos.

Ante una eventual segunda ola, Celeste Dib admitió que "si en algún momento hay que dar un giro", se hará. "Si una localidad no está en condiciones, no vamos a exponer ni a estudiantes ni a docentes", agregó. Para eso, destacó el trabajo interministerial e intersectorial que vienen desarrollando junto a Salud Pública, transporte, migraciones, entre otros.

En las negociaciones paritarias se sumó el pedido expreso de los gremios para que se cree y se anexe el artículo 24, Covid-19, al decreto 4118/97, que establece el régimen de licencias para el personal docente y no docente titular, transitorio y suplente interino del sector público y privado. Esto llevaría a que se contemple a la covid como una enfermedad laboral.

La solicitud se dio con la intención de que no se perjudique a los docentes, ya que no hay un apartado que tenga en cuenta a los contagios por coronavirus. Hasta el momento, si un trabajador de la educación se contagia, puede exceptuarse de sus labores a través de las "licencias de largo tratamiento", pero los gremios afirman que no se trata de una enfermedad de larga duración para que se aplique ese tipo de licencia.

Celeste Dib dijo que este tema se está analizando en el área del personal de la provincia debido a que en realidad alcanza a toda la administración pública.

Presencialidad no total

Antes del comienzo de la presencialidad y en su inicio, se difundió que varias escuelas no tenían las condiciones para recibir a los estudiantes. Ahora la Secretaría de Gestión Educativa afirmó que a un mes de las clases, al menos 96 escuelas todavía no cuentan con las condiciones edilicias o personal de maestranza.

Aún así, Celeste Dib aseguró que este mes transcurrido tiene un balance positivo ya que se pudo volver a la presencialidad en la mayor parte del territorio salteño. En Salta existen 1502 escuelas. La secretaria de Gestión Educativa sostuvo que en las escuelas que aún faltan poner en condiciones van "avanzando una a una", no sólo desde su Secretaría sino también desde el área de Gestión Administrativa y Control de Procesos del Ministerio de Educación de Salta, a cargo de Gonzalo Pellegrini.

En el área de Pellegrini se ven precisamente las cuestiones del personal de maestranza y de infraestructura. Según los gremios docentes, se sabía que el gobierno de Salta debía cubrir al menos 1600 cargos de personal de maestranza, de vacantes que existen hace 3 años en toda la provincia.

Los gremios contaron en su momento a Salta/12 que el gobierno empezó a cubrir esos cargos hace semanas, pero las contrataciones se hacen mediante el programa nacional Potenciar Trabajo, que prevé una retribución económica de $10 mil, un monto considerado escaso en relación al trabajo que se realiza en las escuelas. Por eso muchos de los contratados terminan renunciando.

A mitad de marzo, este medio dio a conocer el caso de la escuela primaria N° 4229 Tambor de Tacuarí, de Coronel Juan Solá (o Estación Morillo), en donde referentes del Pueblo Wichí tomaron el edificio y entre sus principales reclamos pidieron una alimentación sana para los niños y un nuevo edificio escolar. También solicitaban la remoción del director interino, Héctor Daniel Zacarías, que finalmente fue desplazado, según confirmó Celeste Dib.

La funcionaria contó que dialogaron con los miembros de las comunidades, docentes y directivos. En los encuentros institucionales pidieron rendiciones del comedor, área que era cuestionada por los dirigentes wichí porque consideraban que existía una malversación de fondos. "Las rendiciones estaban al día", señaló la funcionaria. "Se pudo descomprimir la situación y al directivo no lo tenemos a cargo", añadió.