El Papa Francisco: "los gobiernos son delegados de los pueblos"

Desde Roma

Un mensaje grabado de agradecimiento envió el papa Francisco a un grupo de fieles que en Argentina es llamado “Generación Francisco” y que le mandó más de 100.000 mensajes en ocasión del cumplimiento de su octavo año de pontificado el pasado 13 de marzo.

En plena Semana Santa en la que el papa Francisco está sumamente ocupado con las celebraciones, el video y el texto del mensaje fueron distribuidos este jueves a la prensa al parecer por “Generación Francisco”.

En el video el pontífice apareció sorprendido y empezó diciendo: “Sucedió una cosa que yo no esperaba y que quiero agradecer. Hay un grupo ideal, que no se conocen entre ellos, pero quizás unidos por buenos deseos, que se llama 'Generación Francisco' y que de algún modo sigue las cosas que yo hago, las cosas que yo digo y que más o menos me quiere bien, que no me insulta, que no habla mal de mí y que las cosas que digo las usa para hacer el bien”, dijo Francisco.

El Papa señaló además que le parecía raro el nombre de “Generación Francisco” pero que lo tomaba como “un sobrenombre de una época”. Toda esta gente fue convocada por un “sacerdote que es capaz de movilizar gente, que es capaz de mover corazones simplemente porque es auténtico” y que todos conocen como “Padre Pepe”, contó . “Recibí más de cien mil mensajes. Gente de las capillas del interior, de las villas, gente que fue a visitar Luján, San Nicolás, deportistas y autoridades se sumaron para decirme que estaban contentos con estos ocho años y que rezaban por mí y me acompañaban. ¡Es la voz del pueblo!”, subrayó.

Y a partir de esto, Francisco entró en un pequeño análisis casi socio-político que aplicó también a la religión, poniendo como ejemplo lo que habían hecho sus seguidores de la “Generación Francisco”. “Tantas veces estamos acostumbrados a tomar decisiones sin consultar al pueblo (...)En cambio ustedes han querido expresar lo que han sentido con sinceridad en estos ochos años. Se consultaron espontáneamente entre ustedes y mandaron los mensajes (…) Los gobiernos no son soberanos siempre, son delegados del pueblo. La autoridad les viene de Dios a través del pueblo. Los gobiernos, hablando sin ofender, incluso yo como gobernante, somos oficinistas de lo que Dios nos manda a través de lo que nos delega. Cuando falta la consulta al pueblo, falta soberanía”, añadió.

El Papa argentino continuó su mensaje agradeciendo el accionar del Padre Pepe. “Gracias, Padre Pepe, por haber querido consultar al pueblo sobre este Papa y cada uno dijo lo que le parecía y me hicieron llegar sus mensajes. Y gracias a todos ustedes porque me gustaría responderle a cada uno, pero… son más de cien mil y dicen que vienen más. Gracias, gracias por la cercanía. Y no se olviden: nunca uno se equivoca si consulta al pueblo, en el orden civil siempre, y nunca uno se equivoca si consulta al santo pueblo fiel de Dios en la Iglesia”.

Francisco, que todos estos años ha recibido numerosas críticas, sobre todo de los sectores conservadores de la Iglesia, y que desde que fue elegido Papa nunca viajó a Argentina, se veía satisfecho por todos estos mensajes de argentinos. “Estoy cerca de todos ustedes, estoy cerca con mi corazón”, dijo, deseándoles a todos una Santa Pascua. Y al concluir, como usualmente hace al terminar cada uno de sus mensajes ante los fieles, les pidió que rezaran por él. Pero esta vez le agregó un toque de humor: “Por favor, no se olviden de rezar por mí, a favor por supuesto”.