Liberado porque el delito es excarcelable

Continúa internado en grave estado el niño de 9 años, quien fue atropellado hace dos días, cuando cruzaba una avenida con su abuela, por un joven de 26 años en el partido de Morón que fue apresado y liberado por la Justicia local.



El hecho ocurrió pasado el mediodía del miércoles pasado, cuando Mateo, de 9 años, fue atropellado por Nahuel Silva Correa, de 26 años, mientras cruzaba la avenida Eva Perón al 3400, en la localidad bonaerense de Gervasio Pavón, del partido de Morón.



El conductor se dio a la fuga y se presentó ocho horas más tarde en la departamental donde se le tomó declaración y el hecho quedó asignado a la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Número 6, a cargo del fiscal Sergio Dileo, bajo el delito de "Lesiones graves culposas".



El niño fue trasladado de urgencia al Hospital Favaloro de La Matanza, y luego de estabilizarlo fue derivado al Hospital del Niño de San Justo con soporte de ventilación, donde se realizó la intervención quirúrgica.



"Estamos esperando que el chico mejore, sabemos que le detuvieron la hemorragia interna y fue intervenido por una fractura, pero hay que ver cómo evoluciona porque estaba grave, aunque hubo una leve recuperación", indicaron a Télam fuentes judiciales locales.



El tío del niño, Jorge, dijo ayer en diálogo con Canal 13, que al niño "lo operaron a la medianoche. Tenía una herida interna en el lugar del impacto y le acomodaron la cadera, que tenía una separación producto del golpe. Ahora están esperando para hacerle los estudios en la cabeza, pero está bien".



Fuentes judiciales confirmaron a Télam que el jueves se apresó al imputado, pero el juez Gabriel Robles, del Juzgado de Garantías Número 3, decidió su liberación porque "la pena por este delito es de un mínimo de 3 y un máximo de 4 años, pero no es detenible".



Las fuentes establecieron que se pidió la detención de Correa porque puede "existir peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación".



Según las imágenes de las cámaras municipales, el vehículo VW Bora era conducido a alta velocidad, y fuentes judiciales indicaron que hay que aguardar los resultados de las pericias para "establecer con exactitud a qué velocidad iba el imputado".



Por otro lado, la familia del niño aguarda los resultados del control de alcoholemia que se le realizó al conductor.



El pequeño se encuentra internado en el Hospital pediátrico de San Justo y su tío manifestó su indignación por la liberación del imputado. "El argumento es que es un delito excarcelable, pero el juez no se fijó si hay peligro de fuga, porque el conductor se fue al momento del siniestro y dejó tirada a la criatura, se escondió 8 horas", dijo a la señal de TN Jorge desde la entrada del Hospital de San Justo.



Y agregó: "Somos una sociedad avanzada, tendríamos que tener humanidad y no ser tan fríos en el papel, mientras el nene está internado peleando por su vida y el pibe está en su casa".



Según Jorge, "mi sobrino está estable, grave, la ecografía que le realizaron mostró que tiene un hematoma y el nuevo parte dirá cómo sigue, pero continúa en terapia intensiva".



En una entrevista con el canal Crónica, Jorge también hizo notar la peligrosidad de la avenida donde su sobrino fue atropellado: "Es como una autopista que pasa por medio de un barrio y todos los días pasan las familias para llevar a sus hijos a la escuela. Es un peligro. Pedimos un puente peatonal o señalización así no vuelve a suceder. Son 500 metros libres para la aceleración de los autos y no hay ni un lomo de burro", concluyó.