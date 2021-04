Psicólogxs denuncian pagos atrasados y débitos indebidos 

Alrededor de 250 psicólogxs autoconvocadxs de Salta se organizaron para reclamar por problemas en el pago de sus prestaciones y descuentos que les hicieron las obras sociales. Denunciaron que el Instituto Provincial de Salud (IPS) les paga con 4 meses de atraso, si bien reclamaban que aún no cobraban diciembre, el Colegio de Psicólogos informó que el depósito se hizo este jueves y deberán esperar hasta la semana siguiente para cobrar. También hicieron débitos las obras sociales Sancor Salud y la de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Osunsa.

La psicóloga Ivana Vaca, referenta de autoconvocadxs, contó a Salta/12 que ya hicieron dos marchas y reclamaron al Colegio de Psicólogos de Salta que intervenga ante las obras sociales para que se regularice su situación.

El secretario general del Colegio, Eduardo Robino, informó que ya se efectuó el depósito de diciembre pero lxs profesionales recién podrán cobrar la semana que viene por demoras del banco. Lxs psicólogxs autoconvocadxs reclaman que IPS les debitó montos del 5 y el 22% de los depósitos que les hicieron de febrero y marzo correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2020. Vaca explicó que si bien mediante los reclamos la mayoría consiguió la devolución, aún no se le retribuyó a aproximadamente un 10%.

Desde la obra social IPS informaron a Salta/12 que hubo irregularidades en la facturación de sesiones y por ello están realizando una auditoría. "Hay profesionales que facturaron más sesiones de las que se pueden brindar en 24 horas", aseguraron desde el área de prensa.

Vaca contrarrestó diciendo que para poder brindar las prestaciones antes tuvieron que consultar a IPS y que la obra social autorizó. Antes eran lxs usuarixs de salud quienes se encargaban del trámites para hacer autorizar las órdenes pero desde el aislamiento social, preventivo y obligatorio por covid-19 es un trámite que hacen lxs psicólogxs. "El IPS nos audita y nos dice si podemos realizar o no las consultas", explicó Vaca. La psicóloga consideró que no debería haber un techo para la cantidad de consultas que pueden brindar.

Robino manifestó que las supuestas irregularidades en cuanto a la facturación deben ser resueltas por IPS. Explicó que la obra social tiene un techo de facturación y como éste se habría sobrepasado, la decisión de IPS había sido descontar a todos. Dijo que solicitaron que la obra social vea quiénes son lxs psicólogxs "que actúan indebidamente", y en base a ello "generen pruebas y tomen medidas". "No debemos ni queremos defender delitos. Cada profesional sabrá si lo que está haciendo es correcto o no. Estamos pidiendo que el IPS no se atrase más en los pagos", manifestó Robino.

También la obra social Sancor Salud realizó débitos descontando dinero a lxs psicólogxs. Vaca indicó que les dijeron que esto ocurrió porque no presentaron informes, aunque el convenio no especifica eso. "Al momento del cobro, hemos cobrado menos de la mitad", señaló. Robino afirmó que ya entablaron comunicación con esta obra social para que se regularice la situación.

Otra de las obras sociales que está generando inconvenientes a lxs profesionales es la de la Universidad Nacional de Salta. Mediante convenio había un monto acordado por las prestaciones pero les pagan menos.

Vaca expresó que se organizaron como autoconvocadxs cuando ocurrió el primer débito de IPS. Además, expresó que consideran que el Colegio de Psicólogos no les está representando como quisieran y no ven negociaciones favorables. El monto mínimo recomendado por consulta particular es de $1.200. Mientras que las obras sociales les abonan menos, desde $450 a $900. "Es estresante trabajar en estas condiciones", expresó Vaca.

Robino detalló que lxs psicólogxs que ejercen en clínicas son 500. Vaca indicó que son más de 250 autonconvocadxs, algunxs no atienden en consultorios pero se solidarizaron con el reclamo. En total, lxs psicólogxs de la provincia serían más de 1400.

Vaca dijo que esperan reunirse con fisioterapeutas, kinesiólogxs, fonoaudiólogxs, nutricionistas y psicopedagogxs porque están afrontando similares problemas con las obras sociales.

Costos de pandemia

Los reclamos de psicólogxs surgen luego de que su labor se haya visibilizado como imprescindible para contener a las personas durante el aislamiento por la pandemia. "Las consultas han aumentado ampliamente, la pandemia ha tenido un costo emocional bastante grande", explicó Vaca. Lxs psicólogxs pidieron que les permitan trabajar mediante teleconsultas el año pasado y luego también tuvieron que "pelear" para volver a los consultorios.

Durante la pandemia, "la ansiedad y las depresiones han aumentado muchísimo sobre todo en adolescentes y adultos mayores, tanto hombres como mujeres se han visto afectados", especificó la psicóloga. Sostuvo que también aumentó la fobia social, "por miedo al covid, al contagio y a la muerte".

Robino especificó que negociar aumentos con las obras sociales es "cuesta arriba". Aseveró que el crecimiento de la inflación no va de la mano con el de los montos que les pagan las obras sociales. "Se licuaron los aumentos, la inflación superó los ingresos, se trabaja más por menos. Se siente en muchas profesiones y los psicólogos también", expresó.