Una diputada macrista desea que Alberto Fernández contagie a Cristina Kirchner

La noticia del contagio de coronavirus de Alberto Fernández generó reacciones diversas dentro y fuera del arco político. Sin embargo, una se destacó entre las demás. La diputada del PRO en Mendoza, Hebe Casado, no tuvo mejor idea que recurrir a sus redes sociales para pedir que le digan "que -´el vacunado´, como llamó la mandatario-estuvo con CFK en las últimas 48 hs".



El comentario fue duramente repudiado por los usuarios de Twitter, quienes señalaron en particular la biografía de la diputada, donde ella misma se define como "médica especialista en inmunología". "Menos mal que no vivo en Mendoza así no tengo la más mínima posibilidad de ser atendida por vos", le replicaron entre algunos insultos. "¿Che, cruzaste los dedos cuando hiciste el juramento hipocrático, no? Si no no se entiende", le respondió otro.

Después de que varios le pidieran la renuncia a su banca, Casado redobló la apuesta, lejos de pedir disculpas: "Parece que están sensibles las almitas k de cristal. Quisiera que tuvieran la misma sensibilidad con la falta de vacunas, con el aumento de la pobreza y con la violación sistemática de derechos constitucionales".

El año pasado, la misma diputada provincial se había ganado el rechazo generalizado, cuando hizo una comparación en Twitter entre los muertos de la dictadura con los de la pandemia. "Son 30.000, no como los otros 30.000. Un éxito la estrategia del gobierno de científicos, pero como no reconocen errores, en 15 días dicen que seguimos sin derechos a la libre circulación ni a la educación ni a la salud", había expresado la legisladora en su perfil de la red social. Por ese hecho en particular, se trató su suspensión en la Cámara Baja a partir de una moción de privilegio.