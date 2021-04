Cantar contra el femicidio

"Eduquen a los varones, las mujeres no son un objeto". Fabiana Morón tuvo la extraordinaria fortaleza de hacer ese pedido en la plaza de Berabevú, el domingo 27 de julio de 2020, pocas horas después de que su hija Julieta Del Pino apareciera asesinada, tras una intensa búsqueda. El día antes, Vanesa Baccelliere, la voz de Girda & Los del Alba, estaba viajando a su ciudad, Venado Tuerto, y recibió un mensaje de una amiga con la foto de 19 años. "Tengo que reconocer que fui parte de esa búsqueda, no porque me quiera poner protagonismo ni mucho menos, pero lo viví paso a paso. Y el deseo de que aparezcan todas y que aparezcan vivas, latente en nosotras. Lo de Julieta fue puntual, porque la estábamos buscando en Venado Tuerto, durante el viaje, y el mensaje lo recibimos de nuestra amiga", cuenta la cantante, que el jueves presentó el videoclip Florecerás en Cumbias, filmado en el pueblo de Julieta, que termina, justamente, con aquellas palabras de la madre, cargadas de futuro. "Después, ya sabiéndola muerta, leo en Página/12 lo que dijo Fabiana, y me sigue impactando", dice Vanesa. El disco se lanzó en diciembre del año pasado y el 30 de marzo el videoclip tuvo un preestreno en Plataforma Lavardén. Participaron Fabiana y otros familiares de la joven asesinada. El disco y el video están dedicados a su memoria.

"Justicia por Julieta", se lee sobre el asfalto, en la última toma de un video que recoge lo cotidiano y la fuerza, con la potencia de un basta de femicidios. Comienza con Julieta saliendo de su trabajo, en un kiosco, y tomando su bicicleta para volver a su casa. Antes de salir, le había pedido de Fabiana que calentara la comida. En el camino, a tres cuadras, la interceptó Cristian Romero, quien la asesinó y la enterró en el patio.

Tras la presentación, Fabiana consideró que el video es "hermoso, hermoso, hermoso". "Describe tal cual lo que sucedió, me hace verla a ella cuando cierra el kiosco donde trabajaba, recorrer las calles de Beravebú, la bicicleta roja del video es de mi otro hijo, pero es igual a la que no aparece. Así que fue muy fuerte, porque es verla a ella, que va recorriendo las calles de Beravebú y no llegó a casa, estuvo a tres cuadras de casa pero no llegó", planteó la mamá de Juli. La bicicleta no es lo único que aún no aparece. "Él (Romero) tiene muchos derechos, tiene el derecho de no declarar, de no decir qué hizo con su bicicleta, con su celular, con su ropa. Dentro de todo el dolor que tengo, agradezco a Dios que no me la hizo desaparecer a Juli, como hizo desaparecer las otras cosas. Entonces, yo siquiera tengo donde llevarle una flor".

Fabiana aceptó la propuesta de Vanesa porque "es una forma de mantener a Juli con vida, de mantener viva su esencia y su memoria". Para la mujer, que sigue la causa judicial, "mientras se mantenga viva la imagen de Juli, mientras se mantenga viva su memoria, eso ayuda más en el pedido de justicia, para que no quede en el olvido, que no sea una más".

Beravebú está a 150 kilómetros de Rosario. Ese es el trayecto que hicieron no sólo Fabiana y su familia, sino también el presidente comunal, Tomás Sorribas, para participar del lanzamiento del video, que se filmó en la plaza del pueblo. Además de Vanesa y las cantantes invitadas --Julieta Pistono, Maia López y Victoria Duran Mansilla-- en bicicleta, se ve a Fabiana cocinando, en el medio de la plaza. "Yo quise poner una cocina en la plaza, porque es el símbolo, es llevar esto del ámbito privado, que es la madre en ese lugar de cocina, que está esperando… Podría ser el padre, pero quienes cuentan estas historias, por nuestra estructura social siempre han sido las madres --reflexiona Vanesa--. Y ese ámbito privado de la madre que espera, que llama, que pregunta ¿mi hija está ahí? ¿dónde vas?, que alimenta a su hija y la cuida, hay que ubicarlo en lo público, porque trasciende lo privado. Esto no es Julieta, son las mujeres en la calle, todo lo que se vive y se padece. Y la mamá que te espera, que te cuida y te tiene que largar también, pero sabe que tu vida está en peligro. Esa la verdad".

Florecerás en cumbias es el último tema del disco, disponible en YouTube. Girda y Los del Alba está integrado por Vanesa, en voz; Facundo Abdo en bajo eléctrico, coros y teclados; Andrés Tritten en guitarra; Alejo Castillo en acordeón, teclado y coros; Natalia Zatta en güiro; Blas Ignacio Raposo Villegas en timbales; Amadeo Fiorotto en trompeta y Nicolás Cáccamo en congas. Además de las cantantes, fueron invitadas para el tema Luciana Harreguy, con timbal de mano, repique y surdo, y Julia Guerrero en surdo y caixa. Ambas son integrantes de Furias, samba reggae, lo que le aportó una mixtura al tema, que es una cumbia villera.

¿Por qué una cumbia? Fabiana contó que a Juli le gustaba ese género. Además, Vanesa quiere reivindicarla como "un género folclórico popular, que se va transmitiendo en los fogones, en los festivales, en los hogares, para narrar y contar historias".

De la presentación del videoclip participaron la diputada provincial Lucila De Ponti, la funcionaria de la Secretaría de Estado de Igualdad y Género, Flor Marinaro y Flor Lattuada, del Ministerio de Cultura. Fueron parte del entramado que hizo posible convertir el pedido de justicia en una canción que sea también un himno de lucha por Ni Una Menos.