Es el turno de los intendentes

El fin de semana largo fue aprovechado por las autoridades provinciales y de diferentes municipios para avanzar en el análisis de las variables en torno a la pandemia y las necesarias medidas que deberán adoptarse para contenerlas. Si bien en todos los casos se advierte una resistencia a hablar de "cierres y restricciones", los indicadores van conduciendo rumbo a inevitables cambios de conductas y hábitos para minimizar el impacto de la circulación del virus. Desde hace prácticamente un mes, la escalada en el número de contagios en todo el territorio nacional --con variantes más preocupantes como AMBA , Córdoba y Santa Fe-- obligará a redoblar los esfuerzos concientizar a la ciudadanía pero también implicará la necesaria presencia y regulación del Estado en cuestiones como el transporte público, las reuniones y actividades como las relacionadas con la gastronomía y otras en espacios cerrados.

Particularmente, en Rosario, los indicadores apuntados por el Ministerio de Salud como parámetros para el seguimiento de la pandemia --razón e incidencia-- están por encima de los valores que permiten cierta libertad de movimiento. Otros, como la ocupación de camas, el rt, y la positividad de los testeos están en marcado ascenso. En el último de esos rubros, en la semana que pasó la positividad se fue del 20% al 50% en los testeos hechos en la órbita pública. El 64% de ocupación de camas críticas también es un valor a la suba y es por eso que se ha tomado la determinación, la semana pasada, de suspender las cirugías programadas. Los expertos en epidemiología sostienen que es probable que haya un número superior de casos en esta segunda ola que los registrados en la primera. Para enfrentarla, señalan como datos a favor la inmunización de todos los trabajadores de la salud, la vacunación de los centros cerrados de terapias, entre ellos los geriátricos, y el sostenido avance en la vacunación, que esta semana se propone terminar con los mayores de 70 años.

No obstante estos datos, la preocupación por el eventual estrés en el sistema de salud está dada por la velocidad de crecimiento de la cuerva de contagios, y el relajamiento evidente de las pautas de cuidado personal. En esta etapa de la pandemia, se insiste en la necesidad de ventilar los ambientes, a la altura del uso permanente del barbijo o el aseo de manos y la utilización de alcohol o sanitizantes. En este contexto es que el gobernador de la provincia Omar Perotti tomó contacto --vía zoom-- con jefes comunales e intendentes, para ponerse al corriente de lo que ocurre en cada localidad y remarcar algunas directivas. Desde ya que no es lo mismo lo que sucede en poblaciones rurales que los grandes centros urbanos, es por eso que en esta etapa --sostienen desde la Casa Gris-- "es fundamental el trabajo y control de los intendentes".

"Cuando estén los números, pasado el fin de semana largo, vamos a tener una dimensión real de dónde estamos parados. Aunque desde el inicio de la pandemia siempre fuimos día a día, ya hay parámetros y valores que se pueden ir previendo", dijo a Rosario/12 una fuente del gobierno de la provincia que destacó que "en 2020 hubo poblaciones rurales, pequeños pueblos, que tuvieron una vida normal, hasta clases presenciales, porque la maestra iba en bicicleta a la escuela y la gente no se movía de su lugar". El ejemplo sirve como disparador para uno de los puntos que deberán resolver los municipios que tienen servicio de transporte público de pasajeros, en especial Rosario y Santa Fe. En ese sentido, el gobernador recomendó "hacer lo necesario para garantizar la ventilación, si es necesarios sacar alguno de los vidrios".

Perotti apuesta a que cada intendente tome medidas.

En la Municipalidad de Rosario se va a optar por "trabar" las ventanillas de tal modo que no sea decisión de los viajeros mantenerlas cerradas o abrirlas. "Cada dos cuadras se abre la puerta del medio de los colectivos y ahí se renueva el aire, eso ocurre siempre", describía un funcionario rosarino que deberá "enfrentarse" con las quejas o reclamos cuando las temperaturas sean más bajas. El otro punto en el que se pone énfasis desde la Casa Gris es en el control de las reuniones y fiestas clandestinas que se repitieron durante el verano --cuando había disminuido el número de casos-- ante la mirada cuanto menos complaciente de los municipios, muchos de ellos rodeando las grandes ciudades, que ahora muestran una explosión de casos. Como Álvarez, para citar un ejemplo.

Vacunación

Santa Fe recibe puntualmente el 7,7% de las vacunas que van llegando al país, y dentro del territorio, su distribución es potestad del Ministerio de Salud, que encabeza Sonia Martorano. Si bien hubo algunas diferencias entre la provincia y algunos municipios, estas no escalaron y razonablemente se fueron subsanando. Aun cuando en cuadros intermedios subsisten esas reyertas, la relación de la ministra con el Secretario de Salud de Rosario, Leonardo Caruana es permanente y efectiva. En el curso de esa semana se "emparejará" la vacunación en los distritos y el Centro Cultural Lumiere con lo que se lleva adelante en el predio de La Rural.

Desde mañana, Santa Fe contará con otras 100 mil dosis, y espera otras 20 mil que llegarán desde Rusia en estos días. Si se sostiene el ritmo de vacunacion --la logísticca está preparada para ello-- de 100 mil vacunas por semana, en el Ministerio calculan que en 10 más, es decir para antes del inicio del invierno, la provincia superaría el millon de primeras dosis. Desde ya que el "ritmo" depende de factores que exceden a Santa Fe e inclusive al gobierno nacional, que redobla esfuerzos para garantizar la llegada de vacunas.

Con las 70 mil dosis de la vacuna china y las más de 20 mil de Sputnik, se espera cubrir a los mayores de 70 en su totalidad y avanzar sobre las fuerzas de seguridad, inicialmente con aquellos que presenten comorbilidades.

En relación a la investigación iniciada por la vacunación de algunos empleados de la planta del Ministerio de Cultura, desde el gobierno sostienen que "se va echar luz sobre el asunto, y sea negligencia o malicia, se establecerán responsabilidades y castigos". La aparición de la información provocó un cimbronazo en Santa Fe, y las declaraciones del ministro de Cultura Jorge Llonch, cargando la responsabilidad en quienes habían recibido la convocatoria, a la par de quienes la habían emitido, no solo no explicaron el episodio sino que lo relativizaron. Más tarde, el propio gobernador sostuvo que se van a "iniciar sumarios" y establecer los diferentes niveles de responsabilidad, haciendo eje en los "padrones atrasados y una manipulación de los mismos".

Entre todos

"Es entre todos. Sigue siendo entre todos. No hay posibilidad de que un sector que no se cuide no ponga en riesgo la salud del resto de la población. Y no solo acá, sino entre países, porque cuando no hay precaución en un sector o un país, ponen en peligro a otros. Es fundamental reforzar la idea de que es entre todos", dijo Caruana.

"Por otro lado, las cepas que han aparecido, o mutado, incluso las de mayor contagiosidad , ninguna 'pasa' el barbijo ni el distanciamiento, y todas disminuyen su carga viral con la ventilación. Nos cuida más el aire libre que estar adentro, el encierro en bares, salones, y demás hace que los aumentos sean exagerados. Y aunque sea antipático, es preferible tener frío, lo mismo en los colectivos, que correr un riesgo innecesario de contagiarse por no ventilar", sostuvo Caruana, quien remarcó que "en está época del año y la que se avecina, es fundamental ese aspecto; renovar el aire y ventilar". Dos recomendaciones a la altura de la utilización del barbijo y la higiene de manos.