Riquelme amagó como en la cancha: sólo habló del predio de Ezeiza

Se anunció como la ruptura del silencio de Juan Román Riquelme y terminó siendo un amague digno de su época de jugador: por más que se esperaba que el crack se refiriera a la renuncia de Mario Pergolini a la vicepresidencia de Boca y al momento actual del plantel que dirige Miguel Ángel Russo, el ahora dirigente xeneize sólo grabó un video de 59 segundos en el que no hizo ninguna referencia a la crisis institucional y simplemente valoró la importancia de que las divisiones inferiores y los infantiles del club se entrenen en el mismo predio que la primera división.

Tras haber ganado las elecciones en diciembre de 2019, Riquelme no participó en ninguna entrevista ni conferencia de prensa. Por lo tanto, el anuncio de que iba a brindar un mensaje a las 19 se tomó con mucha expectativa, sobre todo a partir de lo sucedido durante la semana, con la renuncia de Pergolini por diferencias con el propio Riquelme y el Consejo de Fútbol. Se esperaba, además, que se refiriera al presente futbolístico del plantel, cuestionado por los últimos rendimientos, más allá de que el equipo se encuentra en zona de clasificación en la Copa de la Liga Profesional. Pero nada de eso sucedió.

"Hola, soy Juan Román Riquelme y para mí el predio es el lugar más lindo de todos", comienza el video institucional, que cuenta con la voz del ex volante y explica las bondades del predio de Boca, donde se entrenan todas las divisiones del club, desde las infantiles hasta el plantel profesional. "Estamos orgullosos de que los más chiquitos puedan ver entrenar a Tevez, a Cardona... a nosotros no nos pasó. No tuvimos nunca esa suerte", cierra Riquelme, que amagó como en su mejor época de jugador y dejó a todos pagando.