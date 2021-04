Denuncian desplazamientos arbitrarios de personal en Primera Infancia

Desde la semana pasada, los trabajadores de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de Salta, vienen denunciando desplazamientos arbitrarios en el área. El conflicto nació tras tras conocerse que apartaban de su cargo a Ivana Lopez, directora del instituto para menores Hogar Casa Cuna.

Sin embargo, desde la cartera que dirige Verónica Figueroa, admitieron que tales desplazamientos ocurren, pero forman parte de la reestructuración del área que ahora pasó a depender del ministerio.

La secretaria gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado, Nelly Sánchez, expresó ante Salta/12 que la medida de protesta que realizaron ayer en las puertas de la Secretaría tiene que ver con el abuso de poder y la violencia institucional que existe en Desarrollo Social. Esto se debe a que no ven de forma casual el apartamiento de la jefa del dispositivo de Casa Cuna, Ivana Lopez, ya que para los trabajadores "se van ubicando a funcionarios del ministerio o amigos directos" de las autoridades de la cartera.

"Como gremio no concebimos que un trabajador sea desechado", expresó, al contar que Lopez se desempeña desde hace 5 años en el cargo y mantiene la capacidad para seguir estando en el puesto. Aseguran que el apartamiento no se hizo bajo concurso público sino que sólo se tuvo en cuenta un evaluación de perfil que se hizo el año pasado en el ministerio.

Por el contrario, desde Desarrollo Social sostuvieron a Salta/12 que tales desplazamientos están enmarcardos en el sistema de protección de los niños, adolescentes y adultos mayores que se ejecutó bajo la iniciativa "Cuidando a los que cuidan".

Tal acción, trajo consigo la firma con 28 intendencias donde se actualizó el Convenio de Mutua Colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social. Por lo que, el gobierno de la provincia reasumió este año la conducción operativa de los fondos descentralizados destinados al funcionamiento de los programas y subprogramas sociales cuyo objeto es la atención, resguardo y asistencia de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores.

Desde la cartera aseguraron que después de reasumir la descentralización de los fondos, el paso siguiente es propiciar capacitaciones al personal enmarcados en las leyes de protección que involucran al sector. Además, de que encontraron una "situación crítica" cuando asumieron la conducción del área, según su diagnóstico, faltaba especialización en los diferentes dispositivos, entre ellos el que dirige Lopez, por lo que aseguraron que no se debe personalizar el caso.

Indicaron que "no hay cacerías de brujas" y que tampoco se está desafectando a nadie, sino que se darán "cambios paulatinos" de acuerdo al sistema de protección programado. Según se supo, se solicitó que en lugar de Lopez, que sigue momentáneamente ejerciendo la dirección, esté al frente una psicóloga que será nombrada en los próximos días.

No obstante, desde el gremio de ATE solicitaron una audiencia con el gobernador Gustavo Sáenz antes que se desplacen a los trabajadores. Aseguraron que este pedido se debe a que Figueroa "no escucha" ya que les "llama la atención que después de meses de espera, ahora (los empleados) son desechados". Más cuando aún no tuvieron la devolución sobre las evaluaciones de perfiles que se les realizó el año pasado.

La administración pública en alerta

Ni bien arrancó el día de ayer, los trabajadores que se desempeñan en las oficinas del Registro Civil y Capacidad de las Personas de la ciudad de Salta, se manifestaron en las puertas del lugar ante un posible caso positivo de Covid. Según relató la directora del organismo, Verónica Saicha, la "situación está controlada" ya que se aplicaron los protocolos correspondientes.

Contó que la persona afectada aún es sospechosa de contraer la enfermedad dado que esperan los resultados del hisopado. Aún así, se aisló al grupo más cercano al trabajador y se sanitizó la institución después de las conversaciones que mantuvo con los empleados afuera de las oficinas de calle Almirante Brown 160.

El Registro Civil atiende desde las 7:30, pero tras las manifestaciones, el servicio se restableció cerca de las 9. Saicha dijo que la atención se mantendrá normal desde hoy "sea cuál sea el resultado", ya que se encuentran bajo las recomendaciones del Comité Operativo de Emergencias local (COE), que garantiza la salud y seguridad del público en general.

Otra es la situación que vivieron los empleados de la Secretaría de Tierras y Bienes del Estado del Gobierno de Salta, que denunciaron que no se cumplen los protocolos en el edificio ubicado en la calle Santiago del Estero 2245. La delegada gremial de ATE, Angélica González, contó ante Salta/12 que por la mañana mantuvieron una asamblea entre los trabajadores y decidieron no ingresar a sus puestos de trabajo en tanto que no existe un compromiso y los fondos suficientes para cumplir con los protocolos.

"Tenemos tres casos positivos de Covid, una compañera está en terapia intensiva y 4 compañeros aislados por contacto estrecho", dijo González, al agregar que no tienen los elementos necesarios, como agua, alcohol en gel o una persona que controle la temperatura al ingresar al lugar, y así, dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto por el COE.

Sin embargo, otra preocupación se suma a los trabajadores ya que el edificio donde trabajan es compartido con otras áreas que no articulan para cumplir con las medidas dispuestas desde hace meses. González contó que cuando se enteraron del primer caso positivo, el director de Tierra y Bienes, Estebal Carral, mandó desinfectar las oficinas, pero sólo las de la planta baja y el primer piso.

La delegada gremial junto a los otros empleados le consultaron por qué no se desinfectaba todo el edificio, y la respuesta fue de que "son otros organismos". "Como funcionarios tienen la posibilidad de comunicarse entre sí para acordar medidas conjuntas, pero no lo hacen", cuestionó la gremialista.