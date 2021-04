Wanchope Ábila fue presentado como nuevo jugador de Minnesota

Ramón "Wanchope" Ábila fue presentado este miércoles como nuevo jugador del Minnesota United, a préstamo hasta final de la temporada de la MLS. El delantero será compañero de Emmanuel "Bebelo" Reynoso, con quien también coincidió en el plantel de Boca.

"Todo el mundo sabe que durante toda la pretemporada estuvimos buscando traer a alguien con olfato de gol y entonces Ramón estuvo disponible", afirmó Adrian Heath, entrenador de Minnesota en la página web del club. “Tiene un gran promedio de gol. Es corpulento y fuerte, con buenas condiciones técnicas. Puede hacer un poco de todo. Es bueno de espaldas al arco, es bueno para jugar como poste, tiene buen movimiento en el área, y es muy fuerte y muy agresivo", lo analizó su nuevo técnico.

Heath valoró la experiencia de Ábila, con la exigencia que significa jugar en un equipo de las características de Boca. "Lo más importante es que sabemos que convierte goles y está acostumbrado a jugar bajo presión. Ser el número nueve de Boca Juniors conlleva cierto tipo de presión e intensidad, y él pudo lidiar con eso y lo hizo bien", completó el técnico.

“Me gustó el club, sobre todo por lo que me había dicho Bebelo sobre cómo le iban las cosas y lo que había logrado el equipo la temporada pasada”, dijo por su parte Ábila. “Al ver las instalaciones y la liga, todo eso me sedujo para venir aquí a competir y lograr grandes cosas”, completó el ex delantero de Instituto y Huracán.

Ábila, de 31 años, disputó 81 partidos con la camiseta de Boca, en los que convirtió 34 tantos, además de ceder 13 asistencias.