Se sortean las Copas y empieza el camino de las fases de grupos

Los 13 equipos argentinos que tienen asegurado su boleto a las competencias internacionales conocerán este viernes a sus rivales, cuando se realice desde las 13 el sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2021 en la sede de la Conmebol situada en la ciudad de Luque, Paraguay.



Boca, seis veces campeón, y River, que levantó la copa en cuatro oportunidades, serán cabeza de serie en la Libertadores, que también contará con la participación de Racing, Defensa y Justicia -último ganador de la Sudamericana-, Vélez y Argentinos Juniors.

En la Sudamericana, por su parte, tendrán acción Independiente -campeón 2010 y 2017-, Newell's, Rosario Central, Talleres de Córdoba, Lanús -ganador en 2013- y Arsenal -la conquistó en 2007-.

El restante cupo nacional quedará en suspenso hasta el martes próximo, cuando San Lorenzo, que pierde ante Santos (3-1) su serie de la fase 3 de la Libertadores, defina su continuidad en la máxima competencia continental con el duelo en Brasilia. De superarla, continuará en la principal competición; caso contrario, pasará a la Sudamericana.

La ceremonia, transmitida en vivo por Fox Sports, ESPN, DirecTV, Conmebol TV y Facebook Watch, comenzará a las 13 de Argentina y será seguida en forma remota por los representantes de los clubes y las Asociaciones Miembro, como parte de una medida sanitaria preventiva por la pandemia de coronavirus.





Libertadores

Entre los copones de la fase de grupos -que iniciará en la semana del 21 de abril y ordenará a 32 equipos en ocho zonas de cuatro- se encuentra el Bolillero 1, que tendrá a los equipos que serán cabezas de serie de la Libertadores: Boca y River; Palmeiras, San Pablo y Flamengo, de Brasil; Nacional, de Uruguay; y Olimpia y Cerro Porteño, de Paraguay. Para conformar los bolilleros, se tuvo en cuenta el ranking de clubes de la Conmebol al 21 de febrero pasado.

Los bolilleros 2 y 3 cuentan con otros dos equipos argentinos cada uno: mientras que en el primero se encontrarán los nombres de Racing y Defensa y Justicia (junto a Inter y Atlético Mineiro, de Brasil; Independiente, de Colombia; Liga de Quito y Barcelona, de Ecuador; y Universidad Católica, de Chile), en el otro aparecen Vélez y Argentinos Juniors (además de Sporting Cristal y Universitario, de Perú; América de Cali, de Colombia; Fluminense, de Brasil; The Strongest, de Bolivia; y Deportivo Táchira, de Venezuela).

El último copón, el 4, lo integra más bien el suspenso: es que, a los confirmados Deportivo La Guaira (Venezuela), Unión La Calera (Chile), Rentistas (Uruguay) y Always Ready (Bolivia), se les deberán agregar los nombres definitivos con posterioridad al sorteo y tras las definiciones de sus series, cuando se resuelvan los vencedores entre Libertad-Atlético Nacional (es el Ganador 1, G1), Independiente del Valle-Gremio (G2), Bolívar-Junior (G3) y San Lorenzo-Santos (G4).

Palmeiras, vigente campeón, será cabeza de serie del Grupo A y los restantes se definirán por azar, con una salvedad: dentro de un mismo grupo no podrá haber dos equipos de un mismo país (si resultaren sorteados, pasarán a ocupar la siguiente zona y se sorteará nuevamente otro equipo para dicho grupo). La regla, sin embargo, no cuenta para equipos participantes de las fases anteriores que al momento de la ceremonia no están definidos; es el caso de San Lorenzo, que sí podría compartir zona con cualquiera de los otros seis conjuntos argentinos.



Una vez concluido el sorteo, habrá que esperar un poco más antes de que se levante el telón de la Fase de Grupos, que se desarrollará hasta la semana del 26 de mayo, en una competencia que definirá el pase a octavos de final de los dos primeros de cada zona, mientras que los terceros accederán a la misma instancia de la Sudamericana.

La fase final de la Libertadores, por su parte, será sorteada el 2 de junio en la sede de la Conmebol, aunque ya hay fechas previstas: octavos de final, la ida en la semana de 14/7 y la vuelta en la del 21/7; cuartos de final, la ida en la semana del 11/8 y la vuelta en la del 18/8; semifinales, la ida en la semana del 22/9 y la vuelta en la del 29/9.

Para la final única, preestablecida para el sábado 20 de noviembre, hay siete estadios argentinos que compiten para ser el escenario de la soñada definición: el Monumental (River), la Bombonera (Boca), el Cilindro (Racing), el Libertadores de América (Independiente), el Nuevo Gasómetro (San Lorenzo), el Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero) y el Mario Alberto Kempes (Córdoba).





Sudamericana

La fase de grupos de la Sudamericana será disputada por los clasificados de Argentina (Newell's, Talleres, Lanús, Rosario Central, Arsenal e Independiente), seis equipos brasileños (Athletico Paranaense, Corinthians, Bragantino, Ceará, Atlético Goianiense y Bahía), los cuatro perdedores de la Fase 3 de la Libertadores y los 16 clasificados de la primera fase -actualmente en curso- entre conjuntos de un mismo país.

Si bien el criterio y la metodología del sorteo y de la organización de las zonas serán los mismos que el de la Libertadores, para conocer la disposición de los equipos de cada bolillero debe esperarse a que termine este miércoles por la noche la totalidad de las llaves de la ronda inicial, ya que su ubicación depende del ranking de la Conmebol.