Los números y el año electoral

La polémica empezó cuando la concejala del Frente Progresista Verónica Irizar denunció que los recursos provinciales para obras en Rosario “bajaron el 41%” este año. De ahí en más, empezó un largo cruce entre oficialismo y oposición que llegó a involucrar al gobernador Omar Perotti y al presidente de la Cámara de Diputados y ex gobernador Miguel Lifschitz. “No son críticas del socialismo, son datos concretos”, dijo el líder socialista. “Estos datos, sin interpretar el contexto, rozan la mala fe”, rechazó Perotti. Pero hay más, desde el peronismo deslizan: “Qué raro que los que critican son los socialistas y el intendente de Rosario (Pablo Javkin) no tiene quejas”. Y se preguntan: “¿no será que comenzó la campaña?”. Por las dudas, la concejala Irizar -a quien muchos ya ubican a la cabeza de la lista de candidatos a diputados nacionales del Frente Progresista- amplió su crítica también hacia gobierno nacional: “El presupuesto de Nación para obras en Rosario este año es un chiste. No alcanza ni para una cuadra de pavimento”, aseguró.

En la semana, la concejala Irizar denunció que “hay una caída en la asignación presupuestaria del 2021 en lo que es del departamento Rosario del 41% y si vemos la caída real llega a un 60% y nos llama mucho la atención porque Rosario es una ciudad que aporta muchísimo al presupuesto provincial en términos de recursos por el aporte tributario que hacemos todos los rosarinos”.

Y afirmó que “Rosario es una ciudad con muchas necesidades. Y por ejemplo en el llamado Plan Incluir -que durante el gobierno del Frente Progresista era el Plan Abre- no tenemos novedades en este 2021 de la llegada de fondos a la ciudad y vemos mientras tanto cómo el gobernador está recorriendo los distintos departamentos, fundamentalmente los gobernados por el peronismo, entregando esos recursos”.

Irizar aseguró que esta situación “no sólo es con el gobierno de Perotti sino que también hay poca presencia del gobierno nacional en obras. Para este año parece casi un chiste: Hay seis millones de pesos en el presupuesto nacional previstos para la ciudad de Rosario y la verdad es que eso no alcanza ni para una cuadra de pavimento”, disparó.

Sobre el gobierno provincial, sostuvo que “estuvo todo el año haciendo caja y veremos para qué hicieron eso, quizás para este año electoral. Eso lo veremos. Nosotros reclamamos esos recursos porque tuvimos paradas más de un año avenida 27 de Febrero, Newbery, obras fundamentales para la conectividad de la ciudad. Y la verdad es que los recursos están porque es un gobierno provincial que hoy tiene 40 mil millones de pesos en plazos fijos o inversiones financieras”, dijo la concejala en declaraciones a Radio SI98.9.

Por su parte, el ministro de Gobierno Roberto Sukerman lamentó "que la oposición que gobernó la provincia durante 12 años y qué claramente tuvo a la ciudad de Rosario como privilegiada en cuanto a recursos, ahora señala estas cosas”. Porque “a pesar de todos esos recursos que se les quitó a otras zonas, esa diferencia de fondos no se puede apreciar. Cuando uno recorre la ciudad, nota que todo ese dinero se dilapidó, porque Rosario está en una situación lamentable, sobre todo en sus barrios”.

Para Sukerman, “hay una situación que padece el propio intendente Javkinm que se encontró con una municipalidad fundida como siempre nosotros lo hemos señalado. Lo que pasa es que esa situación estaba sostenida por un gobierno provincial del mismo sector político y que tapaba cada uno de los agujeros que iba dejando la gestión de Mónica Fein. Quizás hoy queda más al desnudo esa realidad pero la verdad es que no solamente la provincia está haciendo importantes obras en Rosario sino que además hay programadas otras obras clave”.

Para el ministro de la cartera política provincial, “hay que tener en claro que cuando uno hacen obras no tienen que ser necesariamente emblemáticas, porque después en muchos casos nunca se terminan como nuestro hospital Regional en el sur de Rosario que sigue siendo una cáscara vacía y que es una de las obras que la provincia actualmente está invirtiendo fuertemenente. Una obra que tuvo un parate enorme durante los cuatro años de Lifschitz por su interna con (Antonio) Bonfatti”.

En diálogo con Rosario/12, Sukerman ejemplificó: “Es obra trascendente enterrar caños. Que haya agua, que haya cloacas, gas. Si no vayamos a ver lo que pasa en la Villa Olímpica, donde el gobernador Perotti está entregando viviendas. Ahí el gobierno anterior había hecho las viviendas sin las obras de infraestructura necesarias, y ahora tuvimos que encarar esas obras para que la gente pueda vivir en un barrio digno”.

"Hoy tenemos fuertes inversiones del gobierno provincial en distintos lugares de la provincia y eso no es en contra de Rosario. Porque después, muchos sectores de la sociedad rosarina se quejan de las migraciones internas que van a vivir a lugares marginales de la ciudad. Si nosotros generamos un desarrollo equilibrado en la provincia, vamos a evitar esas migraciones", explicó el ministro.

Y agregó que "en cuanto a la salud pública, por la que siempre el socialismo se golpeó el pecho, el hospital de Villa Gobernador Gálvez -gobernado también por el Frente Progresista- ni siquiera tenía maternidad. Bueno, las inversiones que se están haciendo en el hospital Gamen van a beneficiar también a Rosario, lo mismo que el hospital que se está construyendo en Ibarlucea. No hay que tener una visión rosariocentrista sino proyectos más amplios que terminen beneficiando a la propia ciudad", concluyó.