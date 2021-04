Central cumplió su obligación y salvó al Kily

El partido se jugó con la angustia de saber que estaba en juego el futuro del entrenador. La tensión no se disipó nunca en el Gigante, incluso a pesar de las vueltas que tuvo el encuentro. Porque el canaya hizo una muy mala primera parte, empezó perdiendo y logró revertir el marcador con un segundo tiempo donde las ganas y el esfuerzo colectivo fue el mejor respaldo que le pudieron dar los jugadores al Kily González para evitar su salida. Lucas Gamba y Diego Zabala, cuando ingresaron, tonificaron a un equipo deprimido y sin rebeldía en la primera parte, sólo salvado por Marco Ruben con el gol del empate.

Estaba todo dado para que el Kily se vaya de Central. Es que luego de la decisión que tomaron los directivos en la semana, enfrente había un rival muy disminuido por brote de covid-19. Para peor, el equipo empezó perdiendo a los pocos minutos, con espectacular cabezazo cruzado de Eseiza tras un tiro libre.

La formación que puso en cancha el Kily no tuvo las ideas muy definidas y poco pudo hacer para revertir el desarrollo del juego y el marcador. Luciano Ferreyra aún es incapaz de asumir la conducción del juego, a pesar de su despliegue, y debió pasar media hora para que Central pruebe un remate al arco rival. Fue con un cabezazo de Ferreyra apenas desviado, sobre el área chica. Pero el juvenil canaya fue el que abrió el camino al empate, en la última jugada del primer tiempo, con un buen centro al área chica desde la izquierda que cabeceó Ruben. Santili ofreció poca resistencia sobre su palo derecho y, casi sin proponérselo, Central se fue el descanso con la igualdad.

La voluntad y esfuerzo de los jugadores salvaron al Kily.

La reacción vino en el segundo tiempo, con Zabala y Gamba ya en cancha. El equipo se apropió de la pelota, llevó a Banfield a jugar en su campo y encontró la diferencia desde un lateral, en pelota que cabeceó hacia atrás Ruben y empujó Gamba al aprovechar un rebote del balón en Amaya. Y luego, a los pocos minutos, lo perdió Zabala frente al arco con remate alto.

Central acumuló jugadas ofensivas que tranquilizaron el equipo, aunque el temor al empate visitante recién se disipó cuando Laso marcó el tercero. El defensor recibió la pelota luego de un cabezazo en el palo de Nicolás Ferreyra. Central no hizo tanto para merecer ganar por goleada, quizá por eso la sensación de que Banfield podía descontar y revivir temores convivió con los jugadores hasta el pitazo final.

El triunfo puso a Central en el lugar que se le exigía: cumplió con una obligación, como vencer a un rival que vino con suplentes. El Kily González se queda. Pero su cuenta pendiente se debe saldar a la brevedad: ganar de visitante.





3 Central

Broun

Torrent

Laso

N. Ferreyra

Ávila

Mazzaco

Sangiovani

Villagra

L. Ferreyra

Marinelli

Ruben

DT: Cristian González





1 Banfield

Santili

Di Luciano

Amaya

Sosa

Quiros

Urzi

Cabrera

Gutiérrez

Eseiza

Cuero

Enrique

DT: Javier Sanguinetti

Goles: 8m Eseiza (B) y 45m Ruben (C). ST: 5m Gamba (C) y 25m Laso (C)

Cambios: ST: Desde el inicio Gamba por Mazzaco y Zabala por Sangiovani (C), 18m Avejero por Eseiza (B), Ibañez por Di Luciano (B), 30m Fredes por Quiros, 33m Martínez por L. Ferreyra (C) y 42mMartínez Dupuy por Marinelli (C).

Árbitro: Ariel Penel

Cancha: Central