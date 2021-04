Coronavirus: el día a día en un hospital que combate contra el faltante de camas 

La ciudad de La Plata es una de las localidades bonaerenses con peores índices en cuanto al coronavirus. No sólo en la última semana se registraron 5.802 casos positivos de covid-19 --arrojando así un 300% de aumento respecto a meses anteriores-- sino que además está cerca de la ocupación total de camas en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI). "Nunca me había pasado de tener que elegir a quien tengo que ayudar", explicó Sahar Benzecry, médico especialista en terapia intensiva en el hospital San Martín, centro médico que ya no tiene más diponibilidad en UTI. "Estamos al cien por ciento. Tuvimos que abrir lugares que son atípicos para pacientes con neumonía", agregó.

¿Cómo es el día a día en un hospital que ya no puede recibir más internaciones? El canal IP acompañó durante una jornada entera a Benzecry, terapista del San Martin. En el hospital la ocupación de camas de terapia intensiva es del 100% y en la clínica oscila entre un 80 y 90% en otras terapias. Ante esta crisis epidemiológica, los trabajadores de la salud son los que continúan en la primera línea de batalla, dando pelea contra la enfermedad. Ahora se acercan al peor escenario: la falta de camas de terapia intensiva.

En cuanto a la suba de casos, Benzecry expuso el colapso sanitario, en La Plata, "era de esperarse". "Si bien sabemos que la gente tiene que trabajar, pero hubo otra gente que viendo la circulación que hubo, tuvo muy poca empatía por la gente mayor y el personal de salud", agregó el terapista. "La Plata es ahora uno de los epicentros de explosión de casos. Estamos todos los días superando los récords de los días previos", comentó el médico, en referencia al aumento exponencial de contagios en el distrito platense: en solo una semana, la capital bonaerense registró 5.802 casos positivos de covid-19.