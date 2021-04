Segunda ola: las nuevas medidas que se publicaron en el Boletín Oficial

Este miércoles, en conferencia de prensa, Alberto Fernández decidió una serie de nuevas medidas, que regirán para el AMBA desde las 0 horas del día viernes 16 de abril, con el objetivo de hacerle frente a la segunda ola de contagios. Entre ellas figura un aumento de la restricción de la circulación y la suspensión, por quince días, de las clases presenciales. Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial.

Las medidas, una por una



Vigencia

Será desde las 0 horas del 16 de abril hasta el 30 del mismo mes.

Suspensiones

❌ Centros comerciales y shoppings.

❌ Las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados.

❌ Locales comerciales entre las 19 horas y las 6 horas del día siguiente, con excepción de los esenciales con horario nocturno.

❌ Locales gastronómicos (restaurantes, bares, etc.) entre las 19 horas y las 6 horas del día siguiente. Luego de las 19 podrán continuar bajo las modalidades delivery y “para llevar” (take away), solo se podrá hacer a domicilios de cercanía. Entre las 6 y las 19 horas sólo podrán atender a sus clientes en espacios habilitados al aire libre.

Restricción noctura

Se ampliará la restricción para circular de 20 hs. a 6 hs. del día siguiente.

Restricción en ámbito educativo

Se suspenden las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en los todos los niveles en el período comprendido entre los días lunes 19 de abril y 30 de abril inclusive.