Milagro Sala mandó a Morales a ocuparse de la cuestión sanitaria en Jujuy

La dirigente social Milagro Sala cruzó al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien en declaraciones al Canal 7 local la señaló como la responsable de la conflictividad social en la provincia y adelantó que no recibirá a funcionarios nacionales que la visiten en su prisión domiciliaria.

"Es problema de él, no es problema mío. Debería preocuparse y atender la cuestión sanitaria que hoy se agrava y la subestima”, aseguró ayer Sala. “Así como él dice que yo soy responsable de todo lo malo que pasa en Jujuy, yo digo que empiece a rendir cuenta de los créditos de cannabis, de la megaminería, de GIRSU (proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de Jujuy), porque los fondos que envió Nación no se ven en las escuelas. ¿Por qué se pasa inaugurando carteles y no hay obras hechas? ¿Soy responsable de todo eso?", agregó.

En una entrevista con el periodista y ex gobernador Carlos Ferraro, realizada el pasado 5 de abril, Morales aseguró que el gobierno nacional empodera a Sala, "Viene el ministro Trotta, me ve dos minutos a mí y va tres horas a ver a Milagro Sala", se quejó.

"Hay más movimiento empoderado desde Buenos Aires para volver a la violencia, a la corrupción, porque le están dando plata de nuevo. Eso está pasando", agregó en otro tramo de un extenso diálogo en el que sostuvo que "esta situación ya la hablé con el ministro de Interior".



Respecto a los funcionarios nacionales que la visitan en su casa del barrio Cuyaya de la capital jujeña donde cumple prisión domiciliaria, Sala dijo que “son compañeros de militancia, nos conocemos desde el Partido Justicialista y vienen a darme su solidaridad por lo que está pasando con Morales”.

La dirigente evaluó que el humor social ha cambiado respecto del gobernador jujeño. Enfatizó que el 1 de abril “fue contundente la marcha en las calles que repudia la violencia de Morales”. Ese día, de la apertura de sesiones ordinarias, cuando el gobernador Morales dio su mensaje en la Legislatura provincial, hubo una manifestación importante en San Salvador de Jujuy.

“Pasaron cinco años (de gestión de Morales) y los que pedimos rendir cuentas somos violentados. Creo que el violento es él, que me viene violentando no solo a mí sino a todos los jujeños con una mano en la Justicia y con la otra en el garrote de la Policía y los servicios de inteligencia, que viene avasallando a los que menos tienen y a los que se atreven a cuestionar", acusó Sala, quien está detenida prácticamente desde que se inició la gestión del gobernador radical que ahora va por su segundo mandato.

"Ya no es una cuestión de Milagro Sala, es una cuestión del pueblo", añadió la dirigente. Y advirtió que Morales "cree que la campaña tendrá el efecto de hace 5 años atrás", cuando "hoy la gente vio que en los 5 años de gestión no hizo nada y la única bandera que tiene es tenerme presa a mí”.

En un clima electoral en plena pandemia, tras el adelantamiento de las elecciones provinciales, Morales encabeza la campaña legislativa en la provincia. En el programa televisivo resaltó su gestión en estos casi 6 años, ponderó “la inclusión de Jujuy en la agenda nacional de lo que viene”, el "cambio en la matriz productiva", la "recuperación de la paz" aunque "muchos no entienden como vivíamos en Jujuy”.

El gobierno jujeño adelantó las elecciones legislativas para el 27 de junio, una decisión que es cuestionada por el riesgo que implica para la salud en un momento en que se prevé que la pandemia arrecie y también porque implica un gasto para las arcas provinciales, calculado en 900 millones de pesos. Incluso se presentó un amparo por agrupaciones políticas para que los comicios se suspendan.

En este contexto preelectoral Morales recicló una vez más la imagen de Milagro Sala, a la que señala como la responsable de las protestas que vienen desarrollándose en la provincia. A pesar de que está detenida desde enero de 2016, Sala sigue siendo una referencia insoslayable en la vida pública, y en su casa recibe las visitas de funcionarios nacionales, dirigentes, gremialistas. Entre esas visitas se cuenta la del expresidente de Bolivia Evo Morales junto a Alvaro García Linera. También fue visitada por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y el ministro de Educación, Nicolás Trotta.

Esos encuentros le provocaron un gran enojo a Morales, quien aseguró que su gobierno "ha resuelto demandas de los trabajadores" y que los que salen a las calles "están empoderando a Milagro Sala”.

"Gente de Milagro Sala son los que han ido a levantar a los vecinos”, expresó enojado en referencia a las protestas que se sucedieron el año pasado, en un marco de crisis acentuada por la pandemia.

-Parece que lo peor viene siempre de Milagro Sala… -sugirió el periodista.

-Pero y claro pué… -respondió el gobernador. "¿Y quién la empodera tanto?", insistió Ferraro. "El gobierno nacional", añadió Morales y a continuación se despachó con la queja de que Trotta estuvo menos tiempo con él que con la dirigente social.

El gobernador también se mostró molesto por los reconocimientos que recibe Sala. "Es profesora, más docente que vos, le han dado un honoris causa. Enseña no sé qué cosa. Es ofensivo. Pero además desde su casa, que debería estar presa en el penal, está generando todo este caos para que volvamos atrás a la violencia. No lo voy a permitir, esa es la lucha del pueblo, defender la paz", insistió.

Asimismo, aseguró que, "obvio, claro", recibió llamadas de funcionarios importantes para decirle que Milagro Sala debía ser liberada. Añadió que rechazó estas presiones, afirmando que "ese tema lo maneja la Justicia". Y dio a entender que sugirieron que controla al Tribunal Superior de Justicia de la provincia, a pesar de que "la actual conformación está integrada por cuatro peronistas, cuatro radicales y un independiente. Está más equilibrado que en los 32 años del peronismo. De qué me hablan los que no conocen Jujuy", descalificó. "Todos sabemos que lo que está pasando lo está manejando ella. Se esta rodeando de delincuentes. Entonces yo digo no para Jujuy", insistió.

Casi sobre el final Morales advirtió: "Se lo voy a decir al Presidente y a ministros", y como para entonces se esperaba la visita del secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel (que se pospuso), contó: "le hice preguntar a la secretaria si viene a visitar a Milagro Sala. Si es así no lo recibiré, quieren hacer la Casa Rosada ahí, no lo voy a recibir, así vamos a ir de acá para adelante".

En este contexto, esta semana el Ministerio Público de la Acusación elevó a juicio oral y público la conocida como Megacausa que tiene 22 imputados, entre ellos a Milagro Sala, al ex gobernador Eduardo Fellner y a Raúl Jorge, intendente de San Salvador de Jujuy, por una supuesta millonaria defraudación al Estado en la construcción de viviendas.

"Si recupero la libertad él dice que comienza la violencia la calle. Todos los días hay marchas reclamos al gobierno, esa es la violencia que ha generado él, el pueblo hoy no le cree", respondió ayer Milagro Sala. Añadió que Morales "puede sacar cosas contra mí, pero el pueblo quiere que se ponga a gobernar y rendir cuenta de los créditos que ha obtenido para endeudar a la provincia”.