El escenario y un disco audiovisual

Es un disco inesperado y peculiar, pero también una película colaborativa. De manera sorprendente, Cuentos Aislados le permitió a Los Cuentos de la Buena Pipa surcar el año en compañía numerosa, un rasgo fiel a sus características. Se trata de un disco que se proyecta, pero también de un recital que los devuelve al escenario, esta noche a partir de las 20 en el Galpón 11 (Estévez Boero 980).

“Cada uno desde su casa y con su compu, compuso canciones con las que abrimos el juego, para que se sumara gente de todos lados. De hecho, la presentación de este disco es como una excusa para volver a tocar, para un recital de larga duración y con invitados”, explica Eh Bo a Rosario/12. La noche contará con la presencia invitada de Ani Bookx.

Como el músico refiere, Cuentos Aislados es “un disco muy atípico; los 17 cuentos que compusimos durante la cuarentena se proyectarán con su respectivo video –no los vamos a tocar en vivo–, y este domingo se publicarán en YouTube y también en formato disco, por nuestro Bandcamp. A continuación haremos un recital de una hora y media, con Ani Bookx de invitada. Es el primer recital enteramente nuestro, desde diciembre 2019”. Durante el tiempo suspendido, la música y vivencias quedaron en una especie de letargo que Los Cuentos de la Buena Pipa supieron canalizar: “Abrimos una convocatoria para el proyecto e invitamos a quienes quisieran sumarse. A quien nos escribía le mandábamos el audio, la canción, para que laburasen la imagen. Así fueron llegando las propuestas. Recibimos invitaciones sorprendentes: de Marruecos, Nueva York, Misiones, México, Buenos Aires, y por supuesto muchas de Rosario. ‘Hay una chica que está haciendo un documental de catch mexicano y quiere saber si la sumamos’, ‘Unos amigos están filmando en el desierto de Marruecos y preguntan si pueden participar’; las respuestas siempre fueron ¡sí, por supuesto! Fue increíble”.

-Y al encontrarse con las imágenes, ¿qué les sorprendió?

-Nos sorprendió la calidad. Porque a esto lo pensamos más como un video de cuarentena, sin mucha pretensión. Como si dijéramos, “si querés, filmate con el celu mientras caminás con el barbijo puesto”. Pero empezó a escribirnos gente que labura muy bien y profesionalmente. Realizaron películas cortitas que llevan mucho tiempo. Hay tres animaciones, video danza, el documental sobre catch mexicano y lo que te comentaba sobre el desierto en Marruecos. Fue un poco lo no esperado. Por otro lado, no quisimos agregar la carga de tener que hacer un disco de determinada manera y con ciertas canciones, sino que lo jugamos sin ambicionar. De repente, el material se fue armando, y nos encantó.

-Si bien diferente, no deja de ser una propuesta coincidente con el espíritu que los reúne musicalmente.

-Cada uno de los integrantes hizo una propuesta que se la pasó a otro. Así fueron arrancando los temas, de maneras muy dispares. Uno arrancaba con una criolla que se iba hacia el lado orquestal, otro con algo más electrónico, o a partir de una batería. Hubo un carácter algo improvisado. Lo que fue muy distinto es que nos propusimos que la duración sea muy corta, para no renegar con el video, ni la mezcla o el mastering. Los temas debían estar bien desarrollados en un minuto. Eso fue completamente nuevo. A mí me encantó laburar la síntesis y presentar una canción que tenga una intro, una pequeña estrofa o desarrollo, y un desenlace. Eso fue muy novedoso.

-Y lo inesperado de la imagen, sobre lo cual no tenían control.

-Que es cuando todo esto se termina de completar, al ser pensado desde la imagen. Eso estuvo muy bueno. Pero de todo esto te das cuenta cuando lo ves de corrido; a los Cuentos los fuimos presentando de a uno, pero ahora, al verlos de corrido como un disco audiovisual o como una película, aparece un paseo interesante. Con la impronta de Los Cuentos, si se quiere, pero es como un shuffle muy anárquico.

Queda dicho, el programa musical se compone de dos partes: la proyección del disco audiovisual, y el recital de duración extendida: “Con Ani vamos a presentar temas nuevos, vamos a tocar mucho, con un show de casi dos horas. Los Cuentos Aislados son el motivo para encontrarnos. Y son una especie de cierre con lo que pasó, si bien sabemos que no se va a volver completamente a como era antes. Tenemos que discutir lo esencial y no volver a perder el eje, en relación a la importancia de lo colectivo, lo artístico, lo cultural y los canales de expresión. La salud pasa mucho por ahí e incluso por el baile, es una pelea que hay que dar, no puede ser que esta ciudad siga cercenando el baile, como lo viene haciendo durante tantos años. Que sea con burbuja y con protocolo, pero que entendamos cuánta salud implica todo esto”.