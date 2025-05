El presidente Javier Milei se presentó a votar esta mañana en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en el barrio porteño de Almagro en el marco de las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, al jefe de Estado le tocó vivir un incómodo momento, ya que un fiscal se negó a saludarlo.

Milei se acercó a saludar a cada una de las autoridades de mesa con la mano, cuando el último fiscal le realizó un gesto de "no" con sus dedos, ante lo cual el Presidente primero se sorprendió y no supo bien qué hacer con su brazo estirado, aunque sin dejar se sonreir le hizo un gesto de "ok" con su dedo pulgar. Una vez que lo ingresó a la urna, el mandatario saludó nuevamente a las autoridades, aunque esta vez optó por hacerlo desde lejos con el fiscal que se negó a darle la mano.

En diálogo con la prensa, el Presidente deslizó comentarios irónicos sobre el expresidente Mauricio Macri y su fuerza política. "Ellos (el PRO) tratan de victimizarse porque saben que son una fuerza que se está extinguiendo". También criticó que Macri "está hecho un llorón, parece de cristal".

Esas declaraciones se dieron en el marco de las críticas del espacio del expresidente por la difusión de videos falsos hechos con inteligencia artificial por parte de las cuentas que forman parte del ecosistema digital de redes sociales del Gobierno, popularmente conocidos como trolls.

En los mismos, se podía ver y oir, supuestamente, a Macri y Silvia Lospennatto —cabeza de lista— asegurar que se bajaban y llamar a votar a Manuel Adorni, candidato de La Libertad Avanza.

Por otra parte, Milei vivió un momento insólito al intercambiar palabras con un notero que le puso el micrófono demasiado cerca de la cara, mientras bajaban la escalera. "Me pegaste a propósito", dijo, en medio del tumulto, mientras la seguridad sacaba a empujones al periodista. "Ese micrófono me pegó", cerró.

