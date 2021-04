Todas las actividades quedan sujetas a las nuevas disposiciones de circulación

DOMINGO 18

ARTE

Rojo flor El arquitecto Alejandro Propato presenta Rojo flor, una escultura monumental fabricada con caños e hilos que recrea la forma de una flor y está ubicada en una hilera de ceibos. El artista se dedicó a la arquitectura durante algunos años, tuvo un espacio cultural en el barrio de Palermo y fue orientando su producción hacia el "land art". Empezó con una instalación de banderas con la que recorrió toda la costa atlántica, desde Pinamar hasta la Patagonia. A partir de esa experiencia se dedicó de lleno a sus esculturas monumentales en la Argentina y en otros países, por ejemplo en Holanda, Dinamarca y Australia. Rojo flor es una obra que se integra al paisaje y provoca un efecto poético que gana en intensidad en algunos momentos del día, con el Río de la Plata como fondo.

En el Parque de los Niños, Costanera Norte.

TEATRO

Relato situado Crear en confinamiento. Ganarle al encierro. Indagar sobre el tiempo, el espacio, el cuerpo, la vida, la muerte. Mantenerse unidos a la distancia. Ser protagonistas de este presente histórico. La propuesta de la Compañía de Funciones Patrióticas busca, a través del trabajo colaborativo y el cruce de disciplinas artísticas, dar cuenta de este contexto bisagra dominado por la aparición del COVID-19. Performers: Federico Aguilar, María Paula Doberti, María Fernández Lorea, Laura Lina, Felipe Rubio, Martín Seijo y Martín Urruty. Participación Especial: Jimena Aguilar y Maia Liamgot. Dirección: Martín Seijo. Luego de haber participado de varios festivales, Relato situado, memoria del aislamiento vuelve a presentarse, en esta oportunidad, formando parte de la programación online del teatro El Brío. Hoy y el domingo 25 de abril.

A las 18. Entradas en

http://www.alternativateatral.com/obra73840-relato-situado-memoria-del-aislamiento-cfp

El burócrata Un actor cuenta cómo se ve atravesado por los condicionamientos y los requisitos burocráticos para hacer su obra, lo que podría convertirse exactamente en su creación definitiva. Un artista plástico es descartado y separado del Club de Arte por no cumplir con los requisitos “artísticos” y “morales” de la época. Obligado a confinarse en los márgenes de la ciudad, se dedica a pintar los monstruos que lo acechan. Una obra en homenaje a H. P. Lovecraft con actuación y dirección Christian García. Hasta el domingo 9 de mayo.

A las 18.30, Vera Vera Teatro, Vera 108. Entrada: $500.

La pasión según Teresa Von Hauptbanhof Una mansión en las montañas, una obra maestra de la literatura universal, un superhéroe bastante particular, su némesis y una tragedia que deviene burlesca, farsa, drama existencial, absurdo o lo que sea. Teresa von Hauptbanhof y su madre la Baronesa Catalina de Aries aguardan en una cabaña en los Alpes la llegada del temible conde Rudolf Ferenczy a quien la joven ha sido prometida. En el interín reciben una inesperada visita que acaso podrá revertir el tremendo y morboso destino que les aguarda. La dramaturgia es de Cristian Palacios y la dirección de Nayla Pose, en una obra que es parte del ciclo Nuestro Teatro del Cervantes y fue grabada sin público para difundirse online. Con Anabella Bacigalupo, Julian Cabrera, Ernesto Claudio, Paloma Contreras, Carlos Defeo y Leonor Manso.

Disponible a través de Cervantes Online https://www.youtube.com/channel/UC4jy_ly_xzt9ga1Qp_TfUeQ

LUNES 19

ARTE

Réquiem “Cámara”, el espacio de experimentación curatorial dentro de la galería Barro, se propone en su edición 2021 acortar las distancias territoriales y presentar experiencias artísticas desarrolladas fuera de la Capital Federal. El primer episodio presenta a Rubén Baldemar, artista rosarino fallecido en 2005. Desde 2017 la galería Subsuelo se encuentra abocada a recuperar su figura, y a catalogar y restaurar su cuerpo de obra. Requiem reúne una selección de obras pertenecientes a tres de sus series: Mott, Autorretratos y Heráldica, producidas en distintos momentos de su carrera. De lunes a viernes de 12 a 18. Hasta el 23 de abril.

En Barro, Caboto 531. Gratis.

Cantos y alaridos “Abordo el lenguaje pictórico a través de la abstracción. En estos últimos años, y a modo de palimpsesto, inicié un proceso de mixtura entre técnicas que fui desarrollando. Confío en la capacidad que tienen estos cruces, por oposición, resistencia o compatibilidad, de llevarme a lugares desconocidos y proponerme nuevas líneas de investigación y maneras de practicar el pintar. Me interesa que lxs espectadorxs se sientan extranjeros, pero en un mundo que le resulte familiar, como entrar en otra dimensión, o ver a través de un espejo en invertido, trastocando los sentidos en clave abstracta. En esta serie de pinturas en particular me concentro en la búsqueda de vitalidad; a través de ejercicios de forma, color y ritmos, intento dotar a las pinturas de vibración y movimiento, en la yuxtaposición de capas, en la sustracción y la reescritura permanente”. Una muestra de la artista tucumana Ana Won.

En Constitución Galería, Del Valle Iberlucea 1140. Gratis.

ETCÉTERA

Premio Futurock Novela Hasta el 10 de mayo se encuentra abierto este concurso de obras inéditas que serán evaluadas por un jurado compuesto por Claudia Piñeiro, Sergio Bizzio y Fabián Casas. La obra seleccionada recibirá un premio de $500.000 y será publicada en Ediciones Futurock. Las novelas postulantes deberán tener un mínimo de 250 mil caracteres con espacios y se recibirán únicamente en formato PDF en la plataforma futurock.fm/novela. Las 15 obras finalistas se anunciarán durante el mes de junio de 2021.

Bases y condiciones completas en https://futurock.fm/premio-novela-2021/

Premio de Literatura Manuel Mujica Láinez La Subsecretaría General de Cultura de San Isidro presenta una nueva edición del Premio Municipal de Literatura Manuel Mujica Láinez. Dirigido al género cuento, el premio abre la inscripción de su XV edición, internacional, online y con la meta de honrar la tradición cuentística. La convocatoria estará abierta hasta el 28 de junio para recibirr cuentos en su plataforma online. Un certamen con un jurado conformado por María Gainza, Francisco Garamona y Dolores Reyes, que entrega premios en dinero en efectivo y publica una antología con las diez obras finalistas.

Más información en http://cultura.sanisidro.gov.ar/premio-municipal-de-literatura-2021

MARTES 20

MÚSICA

Roxana Amed Aislamiento, nostalgia y una sensación de no pertenecer son temas presentes en las canciones de Roxana Amed. Ontology, el más reciente trabajo de la cantante y compositora argentina, es la culminación de un viaje de seis años que confirma su identidad musical liberada de géneros o geografías. “Conseguí finalmente encontrar un lugar desde donde observarme a mí misma como una artista argentina y también como una artista estadounidense considerando las variadas tradiciones y raíces de este país. Estoy parada en la fusión, en la confluencia de esos dos mundos. En ese sentido, creo que este álbum es el que mejor me representa”, reflexiona la cantante. Nacida en la Ciudad de Buenos Aires, Amed ha vivido fuera de su país desde 2013.

Disponible en https://www.youtube.com/channel/UChUfNcuWVnJKDxXY0mHNPFQ

FOTOGRAFÍA

Núcleo de Autores Fotográficos Hasta principios de la década del 80, cuando en casi todo el mundo los museos exponían fotografía, en Argentina el panorama era radicalmente distinto: casi no había salas donde exponer fuera del ámbito de los fotoclubes. Después de la Guerra de Malvinas, con el proceso de retirada de la dictadura, ya no era peligroso salir a tomar fotografías y los fotógrafos querían registrar lo que estaba pasando. Por aquel entonces, Eduardo Grossman y Ataulfo Pérez Aznar se propusieron construir una instancia que permitiese hacer colectivamente entre fotógrafos/as de la misma generación. El grupo quedó conformado por Enrique Abbate, Alfredo Baldo, A. Bécquer Casaballe, Hugo Gez, Eduardo Gil, Martín Glas, Eduardo Grossman, Juan José Guttero, Marcos López, Gianni Mestichelli, Ataulfo Pérez Aznar, Oscar Pintor y Helen Zout. A través de 190 imágenes de 45 artistas, la exposición repasa las muestras realizadas por este grupo fundacional, el NAF, Núcleo de Autores Fotográficos. Hasta el 6 de junio. Coordinación General: Silvia Mangialardi y Ataulfo Pérez Aznar.

En Fototeca Latinoamericana – FoLA, Godoy Cruz 2626. Entrada: $200.

CINE

La Nave de los Sueños En abril vuelven las funciones del ciclo organizado en su temporada número dieciséis. Con un formato adaptado a los tiempos que se viven, retoma el clásico ciclo de los martes. Este espacio de encuentro y difusión de importantes películas nacionales celebra además los 26 años de gestión cultural de la asociación La Nave de los Sueños. Las películas llegarán a través del Canal de YouTube de la Biblioteca Nacional cada martes. Hoy, Juanas: Bravas mujeres, de Sandra Godoy.

A las 19, disponible en https://www.youtube.com/user/bibnal

ETCÉTERA

La Tertulia Todos los martes desde hace más de ocho años se realiza este encuentro con amigos vecinos y artistas para conmemorar la tradición de las tertulias del Maestro Quinquela Martín. Hoy, con la participación de Mabel Mendoza y Augusto Bellorini. Artista invitada: Florencia Ubertalli.

A las 21. Reservas por protocolos vigentes: 01140800450

MIÉRCOLES 21

ARTE

El atajo En palabras de Sandra Juárez, curadora de la exposición: “El atajo (de José Luis Landet) presenta un camino corto hacia el repertorio de ideas que nutren las obras del artista sobre el desplazamiento del autor y sus preguntas sobre quién produce los objetos culturales, quién los distribuye y quién los consume. El método Landet se despliega en múltiples acciones de recolección de imágenes, selección, clasificación y archivo. Escribe, hace bocetos y puebla numerosas bitácoras. La metodología se asemeja a la arqueología procesual y dirige su investigación a encontrar vestigios culturales a los que denomina ruinas civilizatorias y es a partir de estos materiales que realiza una apropiación radical y poética de las imágenes, sean estas pinturas o piezas gráficas”.

En el Museo de Arte Contemporáneo de La Boca, Av. Almirante Brown 1031. Gratis.

Tres ambientes Se trata de una serie de pinturas que Victor Florido viene realizando hace varios años. “¿Dónde se gesta una imagen que anhela ser visible? ¿Cómo se plasma esa imagen deseante? ¿Cuáles son las estrategias disponibles al uso que habilitan su configuración por medio del quehacer pictórico? Tres ambientes reúne pinturas en una sala de exhibición de una galería de arte. Diagrama sobre la labor artística, la posible pertinencia de una imagen en su aparición y la potencia que trae. Desglosa, a su vez, estos problemas relacionados con la precariedad que se presenta ante una posible eficacia en el proceso artístico y su voluntad representativa enlazada con condiciones materiales para su concreción".

En Pasto, Av. Paseo Colón 1490. Gratis.

León Ferrari El Museo Nacional de Bellas Artes presenta la muestra Ferrari infinito, que reúne una selección de más de cien obras gráficas producidas por el artista durante las décadas de 1970 y 1980, que incluyen litografías, xerografías y aguafuertes. Con curaduría de Carolina Jozami, de la Dirección Artística del Bellas Artes, esta exposición se realiza en el marco del centenario del nacimiento del artista y celebra el ingreso a la colección del Museo de una importante donación de obras provenientes de la Fundación Augusto y León Ferrari Arte y Acervo. Las piezas exhibidas dan cuenta de los temas recurrentes a lo largo de su trayectoria, que desarrolló a partir de su experimentación con la línea, la escritura y la abstracción, y empleando diversas técnicas.

En el Museo Nacional de Bellas Artes, Av. Del Libertador 1473. Gratis con turno previo.

CINE

El universo de Clarita Clarita tiene doce años y vive en Rosario junto a sus padres y hermanas. Lo que más le interesa en el mundo es la astronomía, pasión que descubrió gracias al "Proyecto Miradas", un taller experimental y lúdico para niños, dictado por Sofía y Yayo. ¿De qué están hechos los meteoritos? ¿Cómo se crearon las estrellas? ¿De dónde salió el primer pájaro? La curiosidad de esta niña la lleva lejos: un viaje de aprendizaje por diversos sitios astronómicos de Argentina. Las respuestas nos llegan de los especialistas y científicos, pero también de la sabiduría de los pueblos originarios y de los secretos que esconde la naturaleza. El deseo de Clarita por conocer y descubrir nos lleva a sorprendernos ante el infinito universo del que somos parte. La película de Tomás Lipgot se presenta en diversas salas del país.

En Cine Gaumont (Buenos Aires) y Cine El Cairo (Rosario); y en los Espacios INCAA: Centro Cultural Cotesma (San Martín de los Andes), Cine Teatro Español (Universidad de Mendoza).

JUEVES 22

DANZA

Abrazo al tigre La obra de Lucía Fernández Moujan es un solo de danza basado en la práctica de la improvisación. Un solo que busca elaborar como tema una complejidad inherente al movimiento: la convivencia de lo que pulsa desordenado con la forma, del impulso con lo que a pesar de todo conforma algún equilibrio, aunque sea inestable, aunque sea sólo la antesala de otro cambio, y luego de otro equilibrio posible. Una obra que hace de la improvisación el mejor modo de explorar la relación necesaria que une sin excepciones al orden y al desorden, a la singularidad y su relación inmediata con el todo. Hoy y el 29 de abril.

A las 19.30, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

CINE

De la noche a la mañana A Ignacio (un ya no tan joven arquitecto) su novia le da una inesperada noticia: está embarazada. Ignacio acepta una invitación de último momento para ir a Valparaíso a dar clases. A su llegada encuentra la universidad donde debía presentarse tomada por los estudiantes. Mientras deambula Ignacio comienza a vislumbrar una nueva vida en Chile. La sucesión de éxitos inmediatos y una serie de temblores que parecen presagiar un terremoto sumergen a Ignacio en un viaje cómico y profundo. El film de Manuel Ferrari que protagoniza Esteban Menis es una coproducción entre Argentina y Chile. La película fue distinguida con los premios a Mejor Actor en el Festival de Mar del Plata y obtuvo también dos menciones especiales en el Festival de Montevideo. Estrena hoy.

Consultar salas en https://www.facebook.com/letirocine

ARTE

Alberto Greco La exposición es el resultado de una de las investigaciones más importantes que haya realizado el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. La muestra presentará de forma viva el legado rupturista de un artista que desestabilizó la escena del arte argentino de las décadas del 50 y 60 y se transformó de manera póstuma en una clave para comprender el paso del arte moderno al arte contemporáneo en la escena internacional. La exposición incluye una selección de obras existentes, material documental devenido documento vivo y producción ficcional que buscará dar visibilidad a la multiplicidad de recursos del sistema de producción de Greco. La utilización de diversos modos de representación curatorial y museográfica permitirá incorporar al espectador en la travesía del artista hacia el arte vivo.

En el Museo de Arte Moderno - Av. San Juan 350. Entrada: $70.

Panorama Cándido La exhibición que reúne una importante colección de obras de Cándido López, junto con objetos de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), en la que Argentina, Brasil y Uruguay lucharon contra Paraguay. Las obras de Cándido López invitan a reflexionar sobre varios aspectos de la guerra. Los momentos de batalla, pero también los de ocio, los campamentos y el avance por terrenos inestables y pantanosos. La exhibición busca situar al pintor en su contexto. Los motivos del conflicto, las historias de oficiales y soldados, el papel de las mujeres, los rasgos de los jefes, las razones de los opositores a la guerra y la destrucción. Además fue la primera guerra fotografiada en Sudamérica, y los cuadros de López conviven con fotos de la colección.

En el Museo Histórico Nacional, Defensa 1600.

VIERNES 23

TEATRO

Tu amor será refugio Dos hermanos en crisis llegan a la casa materna en el campo. Huyendo de sus realidades en la ciudad, se reencuentran con su madre, con las mismas preguntas y los mismos miedos de chicos, pero ahora como adultos. “Es una obra atravesada por los sueños, las crisis y las preguntas sobre el amor. La sutil dramaturgia es abordada por un dispositivo escénico que profundiza los aspectos más fragmentarios del texto, a partir de un montaje ligado al lenguaje cinematográfico. Es una convivencia entre lo clásico y lo contemporáneo, entre cuerpos habilitados al vínculo y otros que están privados del mismo”, dice el director Cristian Drut. Obra escrita por Juan Ignacio Fernández.

A las 19.30, en Teatro San Martín, Avenida Corrientes 1530. Entrada: $600.

Reinas abolladas Inés vive en un mundo fluorescente y pequeño, como el centro de un girasol transgénico. Apenas caben un novio, cinco madres, amigas trasnochadas, pósters, botellas, la bicicleta y una caja con casetes. El milenio recién empieza, hace calor y algo está a punto de desmoronarse. Comienzan a llegar noticias del afuera a bordo del caballo más joven y más veloz de la galaxia: internet. Pero su mamá, sus tías y su abuela siguen como si nada, ahí en el patio, construyendo la historia verborrágica de un linaje de reinas abolladas. La sala María Guerrero del Cervantes reabre al público con esta obra de Victoria Varas, dirigida por Azul Lombardía, con vestuario de Victoria Nana y escenografía de Santiago Badillo. Con Florencia Bergallo, Maruja Bustamante, Sasha Falcke, Bruno Giganti, Lucila Mangone, María Marull, Juliana Muras y Monica Raiola.

De miércoles a domingo, a las 20, en el Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815. Entrada: $400.

CINE

Manifiesto Dos actores conviven en una solitaria casa de un pueblo costero argentino. La interpretación de sus personajes cruza el umbral de espacio y tiempo: León Trotsky le pide a André Breton que escriba un manifiesto. Atormentado por la presión del líder revolucionario, Breton ya no distingue sueño de vigilia. Manifiesto, de Alejandro Rath, es un film que recrea en clave poética el encuentro entre Trotsky y Breton. El film propone así un acercamiento lúdico y experimental al encuentro entre el líder revolucionario ruso y el fundador del movimiento surrealista, y cuenta con las actuaciones de Iván Moschner y Pompeyo Audivert y la participación de la escritora Gabriela Cabezón Cámara, el cineasta César González, la poeta María Negro y la pianista Adriana de los Santos.

Disponible en https://cine.ar/

SÁBADO 24

ARTE

Lindnerfest La galería Nora Fisch presenta la tercera edición de “Lindnerfest, festival de dibujos de Lux Lindner”, donde se exhibe una gran cantidad de la prolífica producción en dibujo del artista. En este caso titulada Choripanipzus.exe. Lux Lindner participa en la escena artística de Buenos Aires desde fines de la década del 80, habiendo exhibido en el Centro Cultural Rojas en los 90. Su erudición acerca de la historia y la cultura argentina y su histrionismo lo han transformado en un artista con un perfil original y particular dentro de esta escena, capaz de un análisis lúcido y mordaz de la argentidad y sus formas simbólicas. La obra de Lindner ha sido ampliamente reconocida, habiendo obtenido entre otros el Premio Konex al Dibujo, el Primer Premio Fundación Andreani y el Primer Premio Fundación Klemm.

En Nora Fisch, Av. Córdoba 5222. Gratis.

CINE

Fritz Lang Luego de un año cerrada, la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín reabrió sus puertas y comienza sus funciones presenciales con un ciclo dedicado al gran realizador alemán Fritz Lang, durante su largo exilio en los Estados Unidos luego de escapar de la Alemania de Hitler. Además de títulos inevitables como el genial noir Los sobornados, el film anti nazi Los verdugos también mueren y el drama judicial Más allá de la duda podrán apreciarse largometrajes no demasiado vistos como La venganza de Frank James y Espíritu de conquista, dos de los acercamientos del director de Metrópolis al western. Hasta el 25 de abril.

Programación completa en https://complejoteatral.gob.ar/

TEATRO

Bergman y Liv Con el subtítulo de Correspondencia amorosa, esta obra epistolar repasa el vínculo que tuvo a lo largo de cuarenta años el director sueco Ingmar Bergman con Liv Ullmann. Un vínculo de gran profundidad, complejidad y riqueza tanto en lo personal como en lo artístico. Es decir, esta obra trata sobre el amor. Un amor que se transforma en el tiempo. Y habla también de la creación, del teatro, de los actores y actrices, y de aquellas películas que enriquecieron el modo de sentir y de pensar de más de una generación. La dramaturgia es de Lázaro Droznes y la dirección de Leonor Manso, que también interpreta la voz en off. Se trata de un espectáculo presencial con protocolo sanitario y capacidad limitada. Con Ingrid Pelicori y Osmar Nuñez.

A las 20.30, en el Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. Entradas: $550.

Las cargas “Todos somos madres, padres o hijos de alguien. Alguna vez fuimos o somos amantes o amados, en multitud o en soledad. Somos algo a nuestro modo, familia, intento o lo que sea. De cualquier manera, cuando nos llegue la hora, vamos a remolcar nuestros cuerpos hasta la orilla como focas. Y ahí, al borde de todo, vamos a esperar que la marea haga suya nuestra carga”. Así es como se presenta esta nueva obra de Christian García –dramaturgo y director de Casa Linguee, actor de Imprenteros–, que desde el humor absurdo reflexiona acerca de los mandatos sociales que recaen sobre las personas y sus vínculos. Escenografía de Darío Coronda Krtu, luces de Ricardo Sica y vestuario de Lara Sol Gaudini. Con Pablo Chao, Lucas Crespi y Laura Névole.

A las 22:30, en Casa Teatro Estudio, Guardia Vieja 4257. Entrada: $500.

