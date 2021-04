“The investigation”: sumergido en un crimen

La miniserie The Investigation (estrena Directv este lunes a las 21, también estará disponible en su plataforma GO) se ajusta estrictamente a lo que dice su título. Compuesta por seis episodios, la producción se apega al procedural más ascético y se enfoca en el proceso por el cual se pudo resolver el caso de Kim Wall. Decisión que no llamaría sino fuera por las particularidades del hecho en sí. En agosto de 2017, la periodista sueca fue asesinada por Peter Madsen dentro de uno de los submarinos que él mismo había fabricado. El hecho, lleno de ribetes tan inverosímiles como siniestros, sirvieron de comidilla para la prensa amarilla de todo el mundo.



La propuesta de Tobias Lindhom (guionista de Borgen y La cacería) se aleja del gore y hasta de los clisés del nordic noir. Aquí no se le dedica metraje al homicida ni a su accionar violento. La trama se centra en la compleja pesquisa llevada a cabo por el oficial Jens Møller (Søren Malling) y el fiscal Jakob Buch-Jepsen (Pilou Asbæk) quienes buscan las pruebas para poner al culpable tras las rejas. La entrega también aborda la relación del Jefe de Homicidios de la policía de Copenhague con los padres de la víctima. “Echando la vista atrás, fue como una recolección de datos oscuros. Es como si no tuviésemos suficientes datos crueles. Para mi gusto, se cubrió demasiado y creo que estuvimos muy obsesionados con ello. Yo decidí mirar a otro lado”, sentenció el realizador.