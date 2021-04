¿La escuela no contagia? Las 20 verdades sobre las clases presenciales. 

"La escuela no contagia", repite cada vez que puede el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Y agrega terminante: "Nosotros nos basamos en datos". Las dos afirmaciones quedan fuertemente en duda si se atiende a la extensa lista de investigaciones, realizadas en todo el mundo, sobre el impacto de la educación presencial en el marco de la pandemia de Covid 19.

Un completo hilo en Twitter publicado por Axel Rivas, director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, ofrece un recorrido sobre los principales aportes sobre el tema, basado en una recopilación hecha por Sebastian Walsh.

Axel Rivas tiene un extenso curriculum --presidente del Consejo Nacional de Calidad de la Educación del Ministerio de Educación de la Argentina, doctor en Ciencias Sociales, UBA, master en Ciencias Sociales y Educación, FLACSO, Argentina, licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA, estudios doctorales en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres, autor de trece libros sobre temas de política educativa, editor para América del Sur de la revista Education Policy Analysis Archives y Premio Konex Categoría Educación por el período 2006-2016-- pero sobre todo se preocupa por instalar su aporte más allá de la "grieta" política que tanto afecta a la respuesta social ante la pandemia.

La primera conclusión de Rivas es que "no es cierto que la literatura coincide en que 'cerrar escuelas no baja el contagio', ni tampoco lo contrario". También señala, en línea con Walsh, que "el mayor problema es aislar la variable 'cierre de escuelas' de otras medidas", pero remarca que quien mejor lo logró "encontró un alto impacto en reducción de contagio y muertes".

Recorre estudios fundamentalmente europeos que reafirman esa correlación hasta llegar al ya clásico de The Lancet, con datos de 131 países, que se conoció en los últimos días en Buenos Aires. Después le llega el turno a las investigaciones en el mismo sentido realizadas en Estados Unidos.

También remarca que "muchos estudios indican que el contagio es mayor fuera de la escuela que dentro de la escuela", lo que llevó a muchos especialistas a concluir que "parecen ser más efectivas las cuarentenas fuertes globales que el cierre de escuelas aislado de otras medidas".

Pero el resultado político-práctico de esta conclusión ante la segunda ola, fue el inverso al que plantean los que se oponen a las restricciones sanitarias en Argentina: se adoptó el cierre de escuelas junto a cuarentenas fuertes destinadas a frenar la ocupación crítica de las terapias intensivas. Rivas resalta que eso es lo que han hecho "en 2021: Francia, Inglaterra, Alemania, Portugal, Chile, Uruguay, entre otros".

También se ocupa de destacar que "otros países mantuvieron cierres casi constantes desde 2020 como México o Brasil y casi toda América Latina está en estos momentos con escuelas cerradas (con excepción de Nicaragua y Cuba)". Un dato que pone en cuestión el supuesto alineamiento ideológico con las medidas adoptadas.

La única excepción que encontró Rivas "fueron España, que no cerró con segunda/tercera ola (pero nunca tuvo la cantidad de casos de Argentina ahora o de otros países vecinos), y Suecia, que cerró las secundarias."

Más allá de los ejemplos anteriores, Rivas resalta que no logró "encontrar ningún sistema educativo nacional o subnacional que haya mantenido escuelas abiertas con más de mil casos cada 100 mil habitantes por semana (como ocurre en CABA ahora)". Y se permitió una ironía: "Agradecido si lo encuentran".





