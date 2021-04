Incorporaron nueva maquinaria para la higiene de la ciudad de Salta

La empresa Agrotécnica Fueguina incorporó maquinaria de última generación como camiones recolectores, barredora autopropulsada, barredora aspiradora, tractores y lavadoras, que le permitirá garantizar el cumplimiento de todas las tareas fijadas por el pliego de licitación, y que se fue avanzando progresivamente a medida que llegaba el equipamiento necesario.

Además con este tipo de tecnología se trabaja acorde a los nuevos paradigmas ambientales y de reducción de gases de efecto invernadero, según lo expresado por la empresa.

“El hecho de la innovación tecnológica que estamos viendo, tiene que ver con la reducción de los gases de efecto invernadero, que son la causa del calentamiento global y al cual el material rodante aporta casi el 8 %. De esta forma, ahorrando combustibles fósiles y emitiendo gases reducidos, vamos a colaborar con el medio ambiente. Salta va a estar presente en los efectos de la reducción de gases de efecto invernadero”, explicó Lucia Barcia, directora Ejecutiva de la empresa.

El nuevo parque automotor consta de camiones recolectores, barredoras mecánicas; camiones volcadores y almejas; máquinas chipeadoras remolcables (trituradora de desechos forestales); tractores; motodesmalezadoras; mini palas cargadoras y carros barrenderos plegables; entre otros equipamientos que prestarán los servicios de limpieza urbana y recolección.

El actual convenio de higiene urbana entró en vigencia en octubre y representa un costo para la ciudad de poco más de 152 millones mensuales por una serie de servicios como la recolección de residuos, retiro de microbasurales y mantenimiento de canales, entre otros 12 puntos que comprendía la licitación.

Igualmente esos servicios, que hasta hace un par de meses no se cumplían en su totalidad, se pagan según acreditación de servicios, por lo tanto las tareas no realizadas no se facturaron al municipio.

Reciclaje

El municipio indicó que la recolección de residuos alcanza a 322 barrios, el servicio de barrido se extendió al 100 % de las calles pavimentadas del municipio. También se encuentra pendiente la implementación en toda la ciudad de programa “Separemos Juntos”, para facilitar el reciclaje de basura.

Si bien ya se aplica esta recolección selectiva en 19 barrios en carácter de prueba, este se extendería al resto de la ciudad y se habría diagramado un esquema que de los seis días con recolección de basura en la semana, cuatro sean para residuos húmedos y dos para los secos. Si bien no hay fecha cierta podría estar en funcionamiento en la segunda mitad del año.

La intendenta Bettina Romero estuvo en el acto de presentación de las máquinas e indicó que “Es una inversión muy importante que estaba prevista y muestra nuestro compromiso para seguir haciendo de esta ciudad tan grande un lugar más sustentable y amigable, es lo que Salta requiere para estar mejor”.

Además informaron desde el municipio que en lo que va de la gestión el municipio ya lleva levantados más de 3000 microbasurales, más de 1000 camiones de poda y más de 1500 camiones de escombros. A eso Barcia le sumó que en la capital se producen 200 millones de toneladas en el año.

Durante la presentación se compartió un mensaje del delegado en Salta, del Ministerio de Trabajo de la Nación, Jorge Guaymás, quien por compromisos contraídos con anterioridad, no pudo asistir.