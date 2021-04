El gobierno porteño y la peor conducta en el peor momento de la pandemia 

Las repercusiones sobre decisión del gobierno porteño de desobedecer las nuevas medidas sanitarias no se hicieron esperar. “El Jefe de Gobierno promueve la desobediencia y pone en riesgo a los porteños y porteñas”, sostuvo el bloque de legisladores porteños del Frente de Todos a través de un comunicado. Por su parte, el ministro de Justicia, Martín Soria rechazó la posición de “las autoridades que desconocen un mandato de la autoridad judicial competente”.

El ministro Soria lamentó que "en el momento de mayor riesgo sanitario y ante la evidencia del crecimiento sostenido de los casos de Covid-19, se genere una situación de incertidumbre que sin dudas aqueja a la ciudadanía y a la comunidad educativa toda, cuando no se respetan las normas federales dispuestas en el marco de una pandemia para cuidar la vida y la salud de la población”, dijo y agregó que “las autoridades que desconocen un mandato de la autoridad judicial competente demuestran una actitud política y jurídica irresponsable”, indicó sobre Rodríguez Larreta.



Por su lado, los legisladores porteños del FdT señalaron que "este gravísimo hecho implica institucionalizar la desobediencia civil que Juntos por el Cambio viene promoviendo hace tiempo, con las consiguientes consecuencias para la salud y la vida”. Por otra parte, indicaron que “se eligió el camino de la judicialización de la pandemia y la manipulación de la justicia”, y exigieron el cumplimiento del fallo que suspende la presencialidad escolar y el abandono del “camino de la confrontación”. Es por eso que le pidieron al gobierno de la Ciudad que entienda que “no hay interés político o electoral, o interna partidaria, que justifique menoscabar el cumplimiento de las normas y el cuidado de la salud”. “Estos tiempos requieren menos mezquindad y más grandeza”, concluyeron.

En tanto, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, calificó la conducta de Larreta como “absolutamente irresponsable” y aseguró que "estemos discutiendo clases presenciales cuando tenemos 30.000 casos, cuando la Ciudad es el caso que más aceleró los contagios, es ridículo e irresponsable”.



Las diputadas nacionales del Frente de Todos Paula Penacca y Mara Brawer coincidieron en la “irresponsabilidad gigante” que comete Horacio Rodríguez Larreta, y advirtieron que el jefe de Gobierno “no quiere clases” sino “caos” a partir de una política electoral de gravedad institucional. "No puede haber una Justicia a la carta y elegir el fallo que más conviene a la posición política previa", remarcó Penacca en diálogo con Télam Radio.

Por su parte, el viceministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak, consideró que es "la oposición política que tiene el liderazgo de Macri la que ha intentado continuamente boicotear las decisiones", antes que la Ciudad de Buenos Aires, señalando que se intenta correr el eje de la discusión de las medidas integrales que se necesitan para descomprimir el sistema sanitario.

Los abogados y juristas también alzaron la voz frente al acontencimiento. El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez consideró que el jefe de Gobierno porteño "está incurriendo en un delito de desobediencia" al no reconocer "la sentencia de un juez federal, que hace lugar a una inhibitoria que deja sin efecto la medida cautelar". Por su parte, la abogada Graciana Peñafort le recordó a Rodríguez Larreta que si "no le gusta el fallo, tiene remedios procesales, puede apelarlo, por ejemplo, pero lo que no puede hacer es no cumplirlo porque, de no hacerlo, esto tiene consecuencias jurídicas previstas en el Código Penal". "Es un capítulo escabroso y horrible de Cambiemos, una interna" que "ni siquiera juega en la política grande", agregó sobre la disputa por la presencialidad de las clases.



De parte de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich respaldó la decisión de su compañero de partido en esperar la decisión de la Corte, y sostuvo que “esto no se planteó como una guerra judicial, esto lo plantearon padres y la Justicia actuó”. Fernando Iglesias se expresó también en acuerdo, aunque fue más extremo: “Es una guerra contra la ciudad de Buenos Aires, que encarna todo lo que odian: el progreso, la prosperidad, la modernidad, la generosidad con el país, la apertura al mundo; una sociedad que vive de su trabajo intelectual en la sociedad global de la información y el conocimiento”, afirmó en Twitter.