En el Día Internacional de Libro, la Biblioteca Argentina Dr. Juan Álvarez propone una serie de actividades dedicada a pensar y discutir la sociedad, con el libro como objeto y también concepto en trance digital. “El libro empieza a desmaterializarse, así como el espacio biblioteca, para que la lectura dialogue con otros saberes. Ésa es la búsqueda. En un momento de crisis como éste, la biblioteca tiene que salir al encuentro del otro y escuchar las voces, desde un lugar de dialogo y horizontalidad”, señala su subdirector, Federico Tinivella, a Rosario/12.

Aun cuando las propuestas tienen hoy su centro de atención, vale sumar a la celebración los “Cuentos por Teléfono”, con lugar los días jueves por la mañana, “donde compañeras de la biblioteca llaman telefónicamente, con turno previo, a usuarios de la biblioteca para ofrecerles un cuento; no es idea nuestra, esto surge de un cuento de Gianni Rodari, y otras bibliotecas del mundo lo están haciendo. En este momento, es un gesto sumamente poético, cuando el teléfono está siendo usado para otras cosas y ya no para hablar como lo hacíamos antes. Es un gesto de cercanía, personalizado, con algo que no es grabado. Los ‘Cuentos por Teléfono’ son por turno y estarán todo el año”, continúa Tinivella.

El programa de hoy incluía originalmente varias actividades, dos de ellas suspendidas ante las nuevas medidas sanitarias; de esta manera, la tradicional reunión con editoriales y narradores de la ciudad, “Cuentos al paso”, tanto como la presentación del libro Un hechizo Pluripotente, de Virginia Giacosa y Virginia Luco, no se realizarán.

Sí se anunciará la puesta en marcha de los puntos de lectura móvil “La Biblioteca llega con vos”, que se viabilizará a través de un código QR. “Con esta propuesta, la biblioteca sale a la ciudad y con un material que no es librocéntrico, sino multimedia. Esto es algo que se relaciona con la posibilidad de transformar un poco a la institución en un espacio de flujo de información, para que la biblioteca sea un espacio satélite, que se vincule a los distintos ciudadanos a través de puntos de lectura que funcionen desde el celular. El primer QR surge de un contenido que armamos desde la biblioteca junto con otras instituciones culturales de la ciudad. El nombre que tiene es ‘El Kit de la Cuestión’, y en esta ocasión estará dedicado al amor, con textos, cartas, obras de arte, música. Todo muy dinámico. La idea es que cualquier ciudadano que acerque su teléfono al código tenga un material diferente cada mes, con contenidos que irán variando, para que en esos espacios donde se espera se pueda contar con un material de interés, que no sea sólo literario y esté vinculado con el conocimiento en general, que sea entretenido, haga a la espera más amable, y permita pensar la lectura desde otro lugar y con otras textualidades. El Código QR ya está en los distintos distritos, pero queremos ampliarlo y multiplicarlo, para que esté también en el Palacio Municipal, en la Secretaría de Cultura, en vacunatorios, salas de espera y garitas de colectivo”, explica Tinivella.

La otra actividad importante de hoy y que podrá disfrutarse desde el canal de YouTube de la Universidad Nacional de Rosario, es el ciclo “Humedales”, que la Biblioteca Argentina organiza junto con la Plataforma de Estudios Ambientales y Sostenibilidad del Centro de Estudios Interdisciplinarios (UNR), Taller Ecologista, y Asociación de Bibliotecas Populares de Rosario. Según Tinivella, “el encuentro de este viernes, a las 18, lo coordina Jorgelina Hiba (periodista especializada en temas ambientales), con la participación de dos invitados que hablarán de la problemática: el Dr. Andrés Sciara, Decano de la Facultad de Bioquímica y Farmacia; y Julián Aguilar, pescador artesanal; a quienes se sumará el poeta Nacho Estepario. Lo interesante es volver a pensar una biblioteca ubicada en su contexto y realidad, entendiendo que hay que dialogar con los saberes, no sólo el literario, y que ese diálogo tiene que ser fructífero con el momento que vive la ciudad, como lo significa la temática del humedal. Nos parecía importante que hubiera especialistas, técnicos, con gente que vive en el humedal, para hacer un cruce entre lo académico y los saberes más anclados en las experiencias”.

A la vez, el ciclo “Humedales” dará inicio a la actividad “Club de Lectura del Humedal”, también junto a la UNR, “a partir de un primer encuentro que tendrá lugar el viernes próximo a las 18, junto con autores que trabajan sobre el río. El primer encuentro será sobre la obra de Juan L. Ortiz, más un autor local como lo es Nacho Estepario”, destaca Tinivella.