- Con esto de la pandemia ya no se sabe qué hacer. Es Olga mi vecina quien con un optimismo a prueba de Bullrichs pasea por el barrio sin barbijo ni cuidados: está al borde del abismo y no lo ignora.

- “Hay días en que me despierto y no sé si estoy viva o muerta”. Tiene como cien años. Larga una risita de conejo que me deleita.

- “Los conejos no saben reír”, me respondo en voz alta.

- “¿Eh?” replica.

Como está medio mal de la audición me explayo: -Cuídese, me dijeron que tiene un atraso de cuarenta años, por ahí el bebé le sale ya crecidito.

- “Sí, lo veo más gordo”, responde señalándome la panza. “¿Usted es de la CGT? Porque siempre lo vi en campera de cuero.”

- “Era de Ubaldini”

- “Ahh, en Soldini vive uno de mis hijos”. Le doy un toquecito en el hombro para evitar que un 103 se la lleve puesta.

- “Ahí donde usted vive, antes había una laguna… De chica iba yo a jugar”.

- “¿Había tiburones?”

- “Sí, con chicos varones íbamos también”. Es una dulcísima momia sorda, emperatriz de bruja sin maldad, con dos gatos bizcos y un perro oloroso que se tira pedos todo el día. En su casa no se puede estar del olor.-Y su perro ¿ Dejó ya de ventosearse?

- “¿Mi pelo? Ay sí, me dejo las canas, nada de andar teñida como una cualquiera.” Me llama, me habla al oído y larga un sonsonete: “Su gato es gay, está enamorado del mío. Cuídese los días de tormenta que un rayo lo puede fulminar. A las almas como las suyas la electricidad los busca para hacerlos reaccionar: usted es comunista pero bueno. Récele a la Santa Evita que desde el Cielo ella sabe cómo arreglar todo esto…” Y señala el barrio, al universo entero, los ladrones que acechan en sus corceles de lata matando gente, los policías que no ven nada mientras miran porno en los celulares, los perros matones que me ladran porque saben que ando con un palo para amansarlos. Esta pandemia, lejos de convertirme en un ser mejor me ha empeorado. Escupo, tiro papeles en la calle, me robo medialunas de la panadería, digo groserías, puteo a mi equipo, evoco novias de antes bajo la ducha, las busco en libretitas Norte. Sus teléfonos han fenecido, Dios ha muerto, el río se inunda de peces borrachos y Cristo ha bajado de la sacristía a embriagarse y armar un grupo de cumbia. Lo siento ensayar en el pasillo de atrás, con su voz finita.

- “Está lleno de maricones el barrio”, continúa Olga.

- “Yo soy uno más”.

- “Usted no está de más: quiérase un poco, estudie libros pero no lea tanto la Biblia, usted está perdido porque tiene un gato negro, cada día que pase agradezca al Demonio estar vivo y no se junte con los drogadictos del taller de la vuelta... ¡Ahh, el mundo está loco! –estalla de risa–: Bombardean pueblitos desde los aviones y matan chicas jovencitas los novios y maridos celosos”.

- “Ey Olga”, le grito. “¿Cómo quiere que me tranquilice con todas esas malas noticias que me da?”

Me habla: “Reaccione, haga algo, usted tiene un hijo y una patria!” Me zamarrea. Se me cae un blister de pastillas estomacales.

- “¿Ve? Falopa consume usted.”

- “Es antiácido.”

- “Deme un poquito”. Y mordisquea una pepa. Ahora bajo la garúa intermitente mi querida vecina se ha puesto a dar pasitos de baile. Con cada giro hace anochecer el día y va rejuveneciendo: le ha crecido una coleta, una falda de vikinga con cuero de oveja y unos pechos que bailan bajo la seda violácea.

- “¡Deje de atormentarse! ¡Usted no es malo, está equivocado solamente! Venga, baile, baile conmigo en esta rueda mágica”, y me toma por la cintura y me alza y me zarandea hasta que ambos caemos en su umbral sin dañarnos. Ya convertida en la Olga de cien años, se arregla el pelo, la pollerita gris de sarga y me despide con un tirón de orejas.

- “No sea malo, no piense cosas feas y haga el bien, por amor de Dios! ¡Y llévese a su gato gay de mi techo que me orina todo!”

Cierra la puerta cancel. Cuando giro, el panadero que ha descendido desde un platillo volador con una bandeja de facturas incandescentes me oprime la mano y me susurra como un criminal de la mafia: “No te robes más medialunas, mejor pedímelas antes. A propósito… estás muy lindo últimamente, pero igual dejá de mirarle el culo a mi señora.”

