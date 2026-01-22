Omitir para ir al contenido principal
Tiene cinco condenas, tres de ellas a perpetua
Casación rechazó el pedido de libertad del genocida Amelong
Integró grupos de tareas en Rosario y participó del robo de bebés. Victoria Villarruel había relativizado su historia en el debate de 2023.
22 de enero de 2026 - 22:22
Juan Daniel Amelong actuó durante la represión en la provincia de Santa Fe.
(Noticias Argentinas)
Lesa Humanidad
