Ayer tampoco se pudo vacunar en los tres lugares de Capital Federal donde el PAMI tiene disponibles dosis contra la Covid-19. El escándalo, que estalló cuando la titular del PAMI, Luana Volnovich, detectó que las tres postas que dispuso la institución habían atendido a muy pocos afiliados porque --aseguró-- el gobierno porteño utilizó un sistema automático para otorgar turnos a los afiliados cuando la inscripción es voluntaria. Mientras la justicia porteña comienza a investigar de oficio lo que sucedió, porque incluso se otorgaron turnos a gente que había fallecido, representantes del PAMI y del gobierno de la ciudad se encontraron en busca de una solución. Por ahora eso no ocurrió aunque desde el PAMI dejaron trascender que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, "se comprometió a resolver la situación" para poder retomar el operativo de vacunación el lunes próximo. Por su lado, la administración porteña evitó asumir la responsabilidad de lo sucedido pero dijo que con la obra social trabajan en "el mejor mecanismo para optimizar el proceso de vacunación". Mientras tanto, de los 557 fallecimientos que hoy hubo en todo el país por corovanvirus, 40 pertenecen a la ciudad de Buenos Aires y de los 27.884 contagios en la Argentina, fueron 2.929 los casos que se detectaron en la CABA.

El encuentro entre el PAMI y el Ministerio de Salud porteño se realizó durante la tarde de ayer. Según trascendió, en esa reunión se discutieron "las inconsistencias en la asignación de turnos" y el PAMI reclamó que "se resuelva esa irregularidad" para que las personas afiliadas que se hayan inscripto voluntariamente en la página oficial del gobierno de la ciudad puedan efectivamente recibir la aplicación. En ese sentido, colaboradores de Vuolnovih señalaron que La Ciudad de Buenos Aires "se comprometió a resolver la situación" para que desde el lunes próximo los tres centros, ubicados en San Cristóbal, Parque Chacabuco y Villa Devoto, puedan vacunar.

El Gobierno porteño buscó dar su versión del encuentro a través de un comunicado donde dijo que en la reunión discutieron "cómo mejorar la nómina de afiliados que deben recibir la vacuna contra el COVID-19", sin hacerse responsables por las irregularidades en la logística. "El PAMI mencionó que cuentan con una base más amplia de afiliados que podría ser utilizada en esta nueva etapa", indicaron desde el Ministerio de Salud que conduce Fernán Quirós y agregaron que tendrá hoy una nueva reunión con el PAMI.

Además, el PAMI informó que Volnovich se presentará el próximo lunes en la causa judicial que se abrió por su denuncia. El jefe de los fiscales, Juan Mahiques, decidió iniciar una investigación de oficio y solicitó información tanto al PAMI como al Ministerio de Salud porteño. Volnovich irá como testigo el lunes y dará "datos complementarios que permitan profundizar la investigación que se originó con su denuncia pública".

Volnovich denunció lo ocurrido en una serie de tuits. Allí dijo que le había resultado "raro" que de cada 10 personas a las que le asignó turnos en lugares del PAMI, 7 faltaron. Entonces, según relató la funcionaria, comenzaron a llamar a las personas que tenían turno asignado y descubrieron que había personas que estaban muertas, otras que ya habían sido vacunadas, otras que no se enteraron que tenían turno y otras que no pidieron vacunarse.

El manejo de los turnos por parte de la Ciudad había sido una de las condiciones para que el PAMI pudiera vacunar en la Ciudad de Buenos Aires. Ese fue el acuerdo al que llegaron el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, tras semanas en las que el PAMI insistía con vacunar y la Ciudad no respondía. Cuando fue el desastre con adultos mayores en el Luna Park, con personas amontonadas al sol por horas, de hecho, Volnovich recordó que ya había ofrecido diez centros de vacunación del PAMI. Días después, una dependencia del Gobierno porteño clausuró por algunas horas el Hospital Español, al que el PAMI deriva a la mayoría de sus pacientes. En ese momento, Volnovich lo atribuyó a una devolución de gentilezas de parte de la gestión PRO a raíz sus críticas a la vacunación porteña.

En el medio de la disputa por las clases presenciales el presidente aludió a estos problemas: "Tengo mi mirada crítica sobre la vacunación en la Ciudad. No ayudaría en nada que la diga", dijo Alberto Fernández.

Sobre la denuncia de Volnovich, el Gobierno porteño emitió un comunicado en el que decía que se asignaron cinco mil turnos en tres centros de vacunación del PAMI y que, para eso, "el PAMI, al igual que lo hacen todas las obras sociales, brindó la nómina de sus afiliados y el GCBA la utilizó para asignar los turnos que se brindaron según lo acordado. Así, del lunes 19 de abril a hoy se designaron 400 turnos por día por posta, sumando así 1.200 por jornada". "La asistencia a esos centros fue baja por lo que la Ciudad reforzó el proceso de asignación de turnos llamando por teléfono a cada una de las personas que tenían un turno otorgado. Como resultado, se tomó conocimiento de que la base de datos recibida se encontraba desactualizada, lo que dificultaba el proceso de asignación de las citas", indicó.

¿Por qué se asignaron los turnos de manera automática a afiliados del PAMI si para darse la vacuna se supone que hay que inscribirse a través de la web habilitadas por el Gobierno porteño (o, en las prepagas, mediante la web de las prepagas? ¿Se usa este mismo método de asignación compulsiva de turnos con otras obras sociales o solo con el PAMI? ¿No hay un proceso de entrecruzamiento para no volver a asignarle un turno a una persona ya vacunada? Este diario hizo estas preguntas al Ministerio de Salud pero, desafortunadamente, no recibió respuesta.

Lo mismo se preguntó el subdirector ejecutivo del PAMI, Martín Rodríguez: "El PAMI no asigna los turnos. La Ciudad inscribe y da los turnos. ¿Nos están diciendo que el Gobierno de la Ciudad asigna turnos compulsivamente a gente que no se inscribe? Ahora se entiende por qué vacunaron al 14 por ciento de los docentes de la ciudad". En su conferencia matutina, el ministro Fernán Quirós, no dio muchas explicaciones: "Lo que hay que hacer es volvernos a juntar, resolver el problema del padrón, identificar bien a la gente, darle un turno y que en los próximos tres días el PAMI los vacune”, dijo.