Puede haber dedicatorias con acentos latinoamericanos durante la ceremonia de los premios Oscar 2021. Con más precisión, acentos chilenos y mexicanos, gracias a las nominaciones de la producción trasandina El agente topo –presente en el rubro Mejor Documental y disponible en Netflix- y el trabajo de Carlos Cortés , Michelle Couttolenc y Jaime Baskcht en el área Sonido de El sonido del metal. La elección del título de la ópera prima del británico Darius Marder habla de la importancia del trabajo sonoro, por el cual ganaron hace dos semanas el Bafta británico. Es un trabajo notable, en tanto representan la incipiente sordera de un baterista de rock “en primera persona”. El abanico de recursos, que va desde ruidos metálicos y zumbidos hasta un efecto tapón constante y voces que se escuchan como abajo del agua, propone una experiencia inmersiva infrecuente para una película que llega a la noche dorada con seis nominaciones, entre ellas Mejor Película, Director, Actor y Guion.



“El sonido aquí es muy sensorial, tratamos de usar momentos en los que no es inteligible. La película está en 5.1 canales, y lo que intentamos fue desorientar mucho, que los ruidos fueran distorsionados y molestos“, contó Cortés durante una entrevista al medio digital Conecta. El trabajo, minucioso y preciso, fue realizado integrantemente en estudios de México, acentuando la estrecha relación que ha desarrollado el Oscar con los técnicos y artistas del país vecino. No por nada cinco de los últimos diez premios de Mejor Dirección cruzaron el muro de Trump hacia el sur: dos para Alfonso Cuarón por Gravedad (2014) y Roma (2019), otros dos –y consecutivos– para Alejandro González Iñárritu por Birdman (2015) y El renacido (2016) y uno más para Guillermo Del Toro por La forma del agua (2018).

Con este último había trabajado Cuottolenc en El laberinto del fauno, para luego formar parte del equipo de otro director de relevancia internacional como Carlos Raygadas en Luz silenciosa. Baksht, por su parte, es uno de los mezcladores de doblaje más relevantes del país azteca, y su currículum incluye títulos como Roma y Nuevo orden, de Michel Franco; mientras que Cortés cuenta con importante recorrido en la industria local y experiencia internacional en Fantastic Mr. Fox, de Wes Anderson.

Chile es otro país cuya cinematografía lubricó relaciones con la Academia durante la última década. Fue así que 2014 estuvo nominado a Mejor Film Extranjero No, de Pablo Larraín, rubro donde en 2018 terminaría imponiéndose Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio. En el medio, en 2016, triunfó el corto animado Historia de un oso, de Gabriel Osorio y Patricio Escala. Ahora llegó el turno de El agente topo, que tiene como protagonista a hombre de 83 años que es entrenado por un detective para vivir tres meses como infiltrado en un hogar de ancianos. El cuarto largometraje de Maite Alberdi fue nominado al Goya a Mejor Película Iberoamericana y como Mejor Documental en los Independent Spirit, y quedó entre las quince preseleccionadas para la categoría Película Internacional del Oscar, aunque finalmente no pasó el último corte. Sí llegó al quinteto final del rubro Mejor Documental, donde estará junto a Collective, Campamento extraordinario, My Octopus Teacher y Time.