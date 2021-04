Aún con negociaciones abiertas, se espesó el clima en la reunión que mantuvieron hoy los ministros de Relaciones Exteriores del Mercosur. La prenda de debate fue la posición de Brasil de obtener en el corto plazo una liberación importante de los aranceles externos. Una postura que recibió el aval de Uruguay. Hubo en el convite un cruce en buenos terminos pero con fuerte carga política entre los ministros de Economía Martín Guzmán y Paulo Guedes, su par del Brasil. Se tensó la cuerda cuando el brasileño citó a la escuela económica de Chicago -que generó cuadros que alimentaron el ideario liberal de las dictaduras y otros gobiernos- como uno de los conceptos en los que debería fundarse una mayor apertura del Mercosur. Y Guzmán respondió que "la mano invisible del mercado no existe".

El cruce ocurrió en el marco de la XII Reunión Extraordinaria del Consejo del Mercado Común, en la que participaron, además de Guzmán, el canciller Felipe Solá, y los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y Agricultura, Luis Basterra; y sus pares de los países miembros. Los dos temas que se pusieron en agenda allí fueron el relacionamiento externo común y los aranceles para proteger actividades económicas.

Si bien Argentina se mostró dispuesta a negociar condiciones de flexibilización, Brasil se plantó en una propuesta de reducción del 10 por ciento este año y 10 por ciento el próximo de aranceles, sobre todo concepto. Pero Argentina pretende tener una protección mayor, sobre todo a sectores industriales, aceptando reducir los aranceles a cerca de 2000 insumos. “Vemos las diferencias, pero vemos que hay puntos de acuerdo, y lo importante es avanzar sobre esos puntos de acuerdo para ir construyendo un MERCOSUR más moderno y adaptado a la necesidad del desarrollo de nuestras naciones”, expresó Guzmán.

Entre Adam Smith y Arrow

En una parte de la charla, Guedes aseveró que Adam Smith ya explicó como funcionaba esa mano invisible del mercado como ordenadora. Allí Guzmán le dio a entender que esa mano es invisible porque no existe. Y contó que en la Universidad de Columbia se hablaba de la llamada Arrow lesson, en honor a Kenneth Arrow, uno de los creadores de los teoremas fundamantales de la economía de bienestar. Refirió el ministro que Arrow decía que esas condiciones por las cuales el libre mercado resuelve per sé, "jamás están presentes (...) y siempre el Estado debe promover construir esos teoremas para mostrar en realidad que la mano es invisible justamente porque no existe", concluyó.

El brasileño replicó que "nosotros conocemos muy bien a los economistas que cita el ministro Guzmán pero más de la mitad de los Premios Nóbel los ganaron economistas de la universidad de Chicago", en referencia a los ultra que acompañaron, entre otros, Pinochet o Tatcher. En esa línea, Guedes destacó que los países que vienen teniendo éxito, que lograron subir el comercio que son Asia del Este, China. Allí, Guzmán respondió que " en todos los casos que está mencionando el ministro Guedes de desarrollos exitosos, el Estado tuvo un rol muy importante desde las políticas económicas y las políticas productivas para poder transitar ese sendero virtuoso. El Estado contribuyendo a una economía de mercado que funcione mejor”.

El cruce finalizó cuando el canciller Solá definió convocar en los próximos días a un encuentro presencial en Buenos Aires y Guede lo consideró sin sentido. El brasileño allí fue desautorizado por su propio canciller, quien aseguró que irán los ministros.