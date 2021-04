"Más medidas no", fue la seca respuesta del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou sobre la posibilidad de implementar nuevas restricciones a la movilidad para frenar el avance de la covid-19 en el país. Lacalle Pou habló con la prensa luego de recibir la segunda dosis de la vacuna china Coronavac en el Hospital Maciel de Montevideo. El mandatario sigue apostando a la "libertad con responsabilidad" de cada uruguayo para hacer frente al coronavirus pese a la "triste realidad" que afronta el país, con un aumento exponencial de muertes en las últimas semanas.

Lacalle Pou puntualizó que la situación actual "se revierte con la vacunación, con el cuidado personal y, obviamente, con la llegada rápida a la internación y a los tratamientos intensivos". Frente a las críticas de distintos espacios políticos que exigen nuevas medidas contra el coronavirus, reiteró que su "preocupación mayor" es la vuelta a las clases presenciales.

En relación a los pedidos de nuevas medidas que llegaron en las últimas semanas desde el Frente Amplio e incluso desde partidos que integran la coalición de gobierno, Lacalle Pou recordó que no está de acuerdo con tomar "medidas más restrictivas" como la cuarentena obligatoria o el toque de queda nocturno. "Obviamente todos sabemos que depende mucho de las conductas particulares de cada uno de nosotros reducir la movilidad. Las medidas están tomadas", afirmó el mandatario de derecha.

Lacalle Pou hizo referencia a las críticas que recibió por parte del Frente Amplio en el último plenario, en el que la agrupación de izquierda opinó que el gobierno implementa una "política barata" para enfrentar la epidemia. "Cada uno que se haga cargo de las cosas que dice, pero la situación es demasiado grave para andar como gallos de riña peleándonos por esas cosas", respondió el presidente uruguayo.



Lacalle Pou adelantó que esta semana estudiará junto con las autoridades educativas el posible regreso paulatino a las clases presenciales, porque "la preocupación mayor en estos días es la pérdida de días de clase de los niños y adolescentes". Confirmó en ese sentido que su gobierno mantiene el objetivo de empezar el retorno a clases el próximo tres de mayo.

El presidente también dijo que el país espera la llegada de 1,5 millones más de vacunas del laboratorio chino Sinovac en los primeros días de mayo. "Estamos esperando este nuevo embarque para continuar con la gente que está agendada y necesita la primera dosis", aseguró Lacalle Pou, al tiempo que destacó el avance del plan de vacunación y planteó que a medida que sigan llegando al país las vacunas se terminará de cumplir con las etapas establecidas.

Con respecto a las personas que todavía no se anotaron para ser vacunadas, Lacalle Pou afirmó que "hay que saber quiénes son". Para el mandatario, si la persona no se vacuna porque no quiere habría que "hacer una campaña más fuerte", pero si la razón es que no tiene un vacunatorio cerca, "entonces ahí quizás tengamos que hacer un esfuerzo".

Sobre ese punto varios intendentes señalaron que se debería trabajar con más coordinación entre los distintos niveles de gobierno, algo que el mandatario dijo que ya se hizo. Los intendentes "han aportado el conocimiento de la zona y el gobierno escuchó y agregó vacunatorios, me parece que acá nos conocemos todos y hablamos, podemos tranquilamente ir perfeccionando las cosas pero la responsabilidad última es del gobierno nacional", indicó Lacalle Pou según reprodujo La Diaria.



El mandatario uruguayo se refirió por último a la amenaza de muerte que recibió a través de un video en redes sociales, cuyo autor fue detenido el domingo: "La gente a veces hace cosas en determinado estado de ánimo que atentan contra la paz de todos así que hicimos la denuncia, lo lamento", dijo Lacalle Pou. El representante del Partido Nacional separó este hecho de las marchas antivacunas que se desplegaron en distintas partes del país en las que actuó la policía, y sobre esas manifestaciones afirmo que "obviamente" comparte "la actuación de la Fiscalía y la justicia en el caso de las aglomeraciones".



Lacalle Pou, de 47 años de edad, había recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus el 29 de marzo en el mismo centro de salud en que se aplicó la segunda. Ese día fue recibido por decenas de personas que se agolparon en la entrada para saludarlo. Fruto de esa situación tuvo un contacto con un positivo de covid-19, por lo que debió someterse a un test PCR que finalmente arrojó resultado negativo.



Según el monitoreo web desarrollado por el ministerio de Salud, 1.130.016 personas ya han recibido la primera dosis de las vacunas desarrolladas por Sinovac, Pfizer y AstraZeneca y a 490.982 se les suministró también la segunda. De esta forma, más de un 46 por ciento de la población uruguaya recibió, al menos, una dosis de las vacunas.

Desde el 13 de marzo de 2020, cuando se decretó la emergencia sanitaria en Uruguay por la detección de los primeros positivos, el país sudamericano acumula 184.865 casos y 2.326 fallecimientos. Respecto a la situación de cuidados intensivos en el país, la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI) explicó en su último informe de este domingo que 735 de las 988 camas que dispone el país para esa condición se encuentran ocupadas, lo que representa un 74,4 por ciento. De ellas, el 56,3 por ciento corresponde a pacientes con covid-19.

Además todos los departamentos del país se encuentran en zona roja según el índice desarrollado por la Universidad de Harvard, al acumular más de 25 casos por cada 100 mil habitantes en los últimos siete días. El peor departamento es Río Negro al tener 135,76 contagios, seguido de Artigas con 115,71, mientras que todo el país registra un índice de 82,25 cada 100 mil habitantes.