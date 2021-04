Horacio Rodríguez Larreta decidió darse 48 horas para definir si tomará por si mismo medidas restrictivas ante la cantidad de casos positivos de la segunda ola y la ocupación de camas de terapia intensiva --que ya superó el 80 por ciento en el sector público y está por encima del 95 por ciento en el privado-- o si seguirá como está. Tanto el ministro de Salud, Fernán Quirós, como vicejefe Diego Santilli admitieron que se podrían tomar medidas restrictivas "si los casos no bajan". En un Zoom con la cúpula de Juntos por el Cambio, Larreta dijo --y dejó trascender-- que ya no quedan vacunas y que no se podrá seguir por la campaña en los próximos dos días. Si bien desde el Ministerio de Salud porteño confirmaron la información, indicaron que están en conversaciones para recibir más vacunas a la brevedad. Tal vez sea porque la ministra de Salud nacional, Carla Vizzoti, le advirtió a Quirós que no había enviado ningún aviso de que se le estaban terminando las vacunas.



Luego de una semana en la que Larreta mantuvo de manera inflexible las clases presenciales --incumpliendo no solo el DNU, sino fallos judiciales--, varios de sus portavoces comenzaron a dar un giro notorio en la evaluación de la segunda ola. “La cara buena de la moneda es que las primeras medidas del Gobierno nacional --las cuales compartimos-- de disminuir la nocturnidad y prohibir los encuentros sociales y familiares, tuvieron un impacto: la curva dejó de ascender. La mala es que, si los casos no bajan, no hay manera de que el sistema de salud pueda seguir competente”, afirmó el Ministro de Salud porteño, quien --de todas formas-- defendió mantener a rajatabla la presencialidad en las clases.

El vicejefe Santilli fue por el mismo camino: “Todavía no cumplimos los 10 días del segundo grupo de medidas. Si con el segundo grupo de medidas no descendieran los casos, entonces necesariamente hay que acompañar nuevas medidas. Lo que decimos es que las medidas tienen que ser en base a la evidencia y la evidencia hay que explicársela a la gente con toda claridad para que pueda comprender por qué proponemos lo que proponemos”, indicó, tras una serie de reuniones que Larreta encabezó en el fin de semana con su mesa chica sobre la Covid para definir los pasos a seguir. El resultado de esos encuentros fue que decidieron esperar a tener los datos de lunes, martes y miércoles para tomar una decisión.



Las medidas que analiza Larreta no son sobre el sistema educativo --el cual pretende que sea presencial incluso al punto de sancionar a docentes que den clases virtuales--, sino que tendría que ver con restringir actividades comerciales y endurecer los controles que, según vienen advirtiendo desde el Ministerio de Seguridad nacional, son bastante laxos hasta ahora.



¿Qué cambió? Si bien en el Gobierno porteño siguen insistiendo en que están en una "meseta alta", es decir, que los casos pararon de subir, pero son muchos por día, la realidad es que la ocupación de camas de terapia intensiva en el sector público sigue creciendo y llegó al 83,5 por ciento. Esto implica que creció un 1,8 por ciento en las últimas 24 horas y que hasta este lunes solo quedan 82 camas disponibles en los hospitales porteños. "Bajó un poco la aceleración del alza en terapia intensiva, pero hay que tener en cuenta que el uso del sistema de salud viene 15 días atrás de los casos", indicaron desde el Ministerio de salud. Está claro que Quirós, como lo había hecho al comienzo de la pandemia, vuelve a empujar para medidas más restrictivas mientras los ministros del área económica del Gobierno porteño no quieren saber nada. "Necesitas bajar los casos y darle un golpe a la curva para que empiece a bajar", decían en el Ministerio de Salud porteño.



En este contexto, Larreta participó de un nuevo Zoom de la conducción de Juntos por el Cambio, en el que estaban --entre otros-- Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo y Mario Negri (por la UCR) y Maximiliano Ferraro (por la Coalición Cívica). Allí Larreta hizo un informe sobre el estado de situación de la Ciudad: informó cantidad de casos, ocupación de camas, las variables habituales. Y planteó dos escenarios: uno, en el que se estabiliza la curva y no se toman nuevas medidas y otro, en el que siguen subiendo las camas ocupadas y no se estabilizan los casos, que lo obligarán a tomar alguna determinación más. Planteó que en ningún caso se tomarán las clases.



Además, Larreta dejó trascender a través de medios afines uno de los puntos que le mencionó a sus socios: que se habían terminado las vacunas y que por las próximas 48 horas la Ciudad no iba a poder vacunar. El cuestionamiento de la campaña de vacunación viene siendo uno de los ejes opositores en esta etapa.



Poco después de que se conociera esta frase de Larreta, la ministra de Salud, Carla Vizzoti, le comentó a Quirós que no tenía ningún aviso, ni por escrito ni de ninguna otra manera, de que se le estaban terminando las vacunas. Desde el Ministerio de Salud porteño intentaron bajarle el tono a la disputa y dijeron que, si bien era cierto que no tenían más dosis para los próximos dos días, también lo era que en poco tiempo iban a recibir más.