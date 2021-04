"Lo irracional, lo inesperado, la bandada de palomas, las Madres de Plaza de Mayo, irrumpen en cualquier momento para desbaratar y trastocar los cálculos más científicos de nuestras escuelas de guerra y de seguridad nacional". En 1980, Julio Cortázar, describía así el inesperado surgimiento de esas protagonistas de la política que descolocaban a la dictadura y sorprendían al mundo. Ocho años después, en 1988, Hebe de Bonafini, decía: "No quiero que comprendan nuestro dolor, quiero que entiendan nuestra lucha". Ambos epígrafes son la antesala de La rebelión de las Madres. Historia de las Madres de Plaza de Mayo. 1976-1983, el libro escrito por Ulises Gorini que recorre el contexto histórico, los documentos, las tragedias junto a la creatividad y el renacer de esas mujeres paridas en la búsqueda de sus hijos desaparecidos. La presentación de la reedición, realizada por Editorial Octubre, será mañana, viernes, a las 12, por www.youtube.com/Página12.

Las Madres acordaron conmemorar un 30 de abril de 1977 el día de su fundación. Gorini cuenta que fue Azucena Villaflor de De Vincenti, --una de las tres madres desaparecidas junto a María Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga-- quien convenció a sus compañeras porque "si la policía decía no buscarlos, los militares no tenerlos, los jueces no encontrarlos y la Iglesia recomendaba paciencia divina era porque todos les estaban mintiendo y que, entonces había que inventar algo nuevo. Y lo nuevo sería ir a la Plaza y ser cada día más".

A 44 años de ese encuentro, el Día del Coraje Civil, Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo; Dora Barrancos, investigadora y socióloga, junto a Gorini y Victor Santa María, coordinador del Grupo Octubre analizarán distintos aspectos de La Rebelión de las Madres. La charla será coordinada por Nora Veiras, directora periodística de Página12.

A lo largo de las 600 páginas de este primer tomo, Gorini profundiza e interpela el rol de estas mujeres que desafiaron el canon de la época y también desde esa condición sorprendieron, en un primer momento, a los genocidas modelados en el modelo conservador de familia católica. "Lo que aparecerá es una nueva práctica de la maternidad que articula de un modo novedoso lo privado y lo público, lo familiar, lo social y lo político", señala el autor de la historia de las Madres de Plaza de Mayo.