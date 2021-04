"Diganme que CFK estuvo 48 hs antes con el vacunado". Ese mensaje, cargado de violencia, había escrito Hebe Casado, diputada mendociona del Pro, horas después de que se conociera que el Presidente de la Nación había dado positivo de coronavirus a principios de abril. Ahora, tan solo una veintena de días después, la legisladora macrista -que se autodefine como médica especialista en inmunología- confirmó que se contagió de covid-19.

"Aquí poniendo a funcionar mi sistema inmune. Veremos cómo me va. Soy COVID + A cuidarse", indicó Casado en Twitter.

Cabe destacar que cuando Casado había escrito la publicación deseando el contagio de Cristina Kirchner, miles de usuarios repudiaron la agresión de la legisladora. Incluso varios dirigentes pidieron que la médica renuncie a su banca. Pero, lejos de pedir disculpas, Casado decidió redoblar la apuesta en aquel momento: "Parece que están sensibles las almitas k de cristal. Quisiera que tuvieran la misma sensibilidad con la falta de vacunas, con el aumento de la pobreza y con la violación sistemática de derechos constitucionales", había escrito en la red social del pajarito.

En ese entonces la senadora nacional de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, salió al cruce: "La sociedad nos reclama estar a la altura ante una circunstancia tan dolorosa como lo es enfrentar una pandemia", le respondió a Casado. "Sembrar odio, festejar la enfermedad o desearle a alguien contagio es totalmente irresponsable y lamentable", completó en su publicación.



Pero no es la única vez que Casado es noticia por comentarios agresivos o negacionistas. El año pasado, la misma diputada provincial se había ganado el rechazo generalizado, cuando hizo una comparación en Twitter entre los muertos de la dictadura con los de la pandemia. "Son 30.000, no como los otros 30.000. Un éxito la estrategia del gobierno de científicos, pero como no reconocen errores, en 15 días dicen que seguimos sin derechos a la libre circulación ni a la educación ni a la salud", había expresado la legisladora en su perfil de la red social. Por ese hecho en particular, se trató su suspensión en la Cámara Baja a partir de una moción de privilegio.

También Casado volvió a las primeras planas de los medios mendocinos cuando presentó un proyecto en la Legislatura de Mendoza, que no prosperó, para que en la provincia, contra todas las recomendaciones epidemiológicas, se dejara de utilizar el tapabocas de manera obligatoria. La intención era que lo usen solo las personas consideradas en riesgo. Tras su contagio, la diputada ahora pide "cuidarse".



La situación epidemiológica en Mendoza

Este jueves, el médico neumonólogo mendocino Pablo Sáez Scherbovsky dio dramático diagnóstico sobre la situación en la provincia cuyana: "Los invito a que intenten una cama. Digan que hasta lo van a pagar contado. Hay gente que no puede tomar dimensión de lo que estamos pasando", expuso el médico.

"Aunque suene vulgar, esto está incendiado. Y la sociedad no termina de tomar noción de lo que estamos viviendo, de cuánta gente está falleciendo, o intubada en cantidades. Si esto se compicara aún más, podemos llegar a tener gente con oxígeno en su casa, con concentradores, pero para eso hace falta una logística, no todas las personas tienen lugar disponible, atencion y situación económica para poder sostenerlo", evaluó el profesional en una entrevista por LV Diez de la provincia.

El gobernador Rodolfo Suárez no impuso mayores cierres ni restricciones en la provincia, que según datos del Ministerio de salud de la Nación, ya tiene 12 departamentos considerados en alto riesgo epidemiológico. El ministro de Gobierno de Mendoza, Víctor Ibáñez, anticipó ayer la postura oficial a futuro: "En Mendoza las clases presenciales, en base a los datos que tenemos, no se suspenden". Por su parte, el reporte del Ministerio de Salud registró en las últimas 24 horas 879 nuevos contagios en Mendoza.