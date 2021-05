Racing, Banfield y varios clubes despidieron este sábado en sus redes sociales al exmediocampista Ricardo "Bocha" Ramírez, quien murió a los 48 años producto de una complicación pulmonar derivada de un cuadro de coronavirus.

"Racing Club lamenta el fallecimiento de Ricardo Ramírez, futbolista surgido de nuestras Inferiores que jugó en Primera en 1993 y sumó 27 partidos. Va nuestro afecto a su familia y amigos", comunicó la institución académica junto a una postal del exenganche durante sus tiempos racinguistas.





Ramírez saltó a la fama en su momento ya que fue muy elogiado por Diego Armando Maradona durante su paso como DT de Racing en 1995 (dos triunfos, seis empates y tres derrotas). "Me sorprendió muchísimo el chico Ramírez. Acuerdensé lo que les digo: Ricardo Ramírez es mi sucesor", había sentenciado el ídolo apenas tomó las riendas de un Racing que contaba con algunos célebres nombres como "Piojo" López, "Lagarto" Fleita, "Turco" García, Gustavo Costas, Pablo Michelini y "Nacho" González, entre otros.

Pero la basta competencia y una rápida salida de Maradona del cargo luego de que su padrino Juan De Stéfano perdiera las elecciones presidenciales en el club, le jugaron en contra a Ramírez, que continuó su carrera por el ascenso, en clubes como Italiano y Berazategui, por ejemplo.



Tiempo después, "Bocha" confesó en una entrevista con Olé recuperada por el blog EnUnaBaldosa: "Si Diego dijo eso por algo será. Sé que tengo unas condiciones bárbaras. En esa época imaginaba que Diego iba a volver al fútbol en Racing e iba a jugar de 10 y yo de 8. Por ahí me descarrilé un poco, me gustaba mucho salir. Terminaba de jugar y me iba de joda como cualquiera. Me decían que me quedara a descansar, pero no podía. Era joven…".





Ramírez llegó a despuntar también en el futsal, con las casacas de Banfield y Barracas. "Lamentamos informar que en la madrugada del sábado falleció a causa de una complicación por covid, Ricardo "Bocha" Ramírez. Tenía 48 años y había sido goleador en varias oportunidades en la década del 2000. Un fuerte abrazo a su familia", recordó el sitio Pasión Futsal en sus redes.