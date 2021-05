La Provincia de Buenos Aires y CABA enfrentan dos arduas semanas de vacunación porque tienen ya vacunas para aplicarles la segunda dosis a todos los que recibieron la Sinopharm en su momento --casi un millón de personas entre los dos distritos-- y porque avanza la vacunación en las personas mayores de 60 que todavía quedan, además de que en el distrito bonaerense --depende del municipio del que se trate--, ya empezaron a vacunar a personas mayores de 50 con enfermedades previas. El ministro Daniel Gollán informó que el viernes mismo se enviaron 462.000 citaciones, un record absoluto. Si se logra la inmunización, con al menos una dosis, de todas esas franjas, se habrá dado un paso gigante: más del 80 por ciento de los fallecidos por covid durante 2020 fueron mayores de 60 y tendrían entonces, al 31 de mayo, una primera buena defensa.

China

Como sabe, en la semana que pasó llegaron dos millones de vacunas de Sinopharm que serán aplicadas como segunda dosis. Según informaron los dos ministerios de Salud, el de la Provincia de Buenos Aires, que lidera Daniel Gollan, y el de CABA, que encabeza Fernán Quirós, los ciudadanos tienen que estar atentos porque recibirán en sus celulares y correos electrónicos las siguientes citaciones:

*Provincia de Buenos Aires I: ya se empezaron a enviar citaciones --salieron 260.000 convocatorias este sábado-- para aplicar la segunda dosis de Sinopharm principalmente a personal de la salud, la educación y la seguridad. Sucede que la primera parte de la vacunación con Sinopharm fue sólo a menores de 60, porque la vacuna no estaba autorizada entonces para mayores. El distrito bonaerense tardará al menos dos semanas más en completar la segunda dosis de Sinopharm: hay que vacunar a casi 800.000 personas.

*CABA I: desde el jueves empezaron a salir citaciones a ciudadanos porteños para recibir la segunda dosis de la vacuna china. A CABA le tocan más de 130.000 dosis y esperan completar la vacunación en una semana.

Rusa

Hay un ritmo distinto en los dos distritos.

En la Provincia de Buenos Aires tienen inmunizado, con al menos una dosis, al 87 por ciento de la franja con más riesgos de muerte: los mayores de 70 y los mayores de 60 con enfermedades anteriores, como diabetes, cardiovasculares, pulmonares o problemas en el sistema inmunológico. Por lo tanto, los bonaerenses tienen que esperar principalmente citaciones de las personas entre 60 y 69 sin enfermedades previas y en muchos distritos se empezó a citar a personas de 50 a 59 años con enfermedades previas. Gollan anunció este sábado el envío de 200.000 citaciones para esas franjas. Mientras tanto, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, diagnosticó que sería un extraordinario logro, al final de mayo, tener vacunado a todos los mayores de 60 y a los de 50 a 59 con comorbilidades. En esta última franja --50 a 59 con comorbilidades-- hay nada menos que 450.000 personas.

En CABA salieron el viernes las primeras citaciones para personas de 60 a 64 años. Son 130.000 personas. Por ahora, con las vacunas Sputnik que llegaron sobre el final de la semana, se pueden aplicar a unas 40.000 personas, es decir que lo más probable es que el distrito porteño esté todo el mes de mayo para completar la inmunización, con al menos una dosis, de todos los mayores de 60. El plan del ministro Quirós es que las citaciones posteriores sean para personas de 55 a 59 años con enfermedades previas y se completaría todo el personal esencial, es decir de salud, educación y seguridad.

Vuelos

En el gobierno nacional y en las dos personas a cargo, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini, hay un fuerte mutismo sobre la posibilidad de llegada de nuevas vacunas. Las funcionarias vienen sosteniendo hace rato que no hacen anuncios antes de que estén totalmente confirmados.

Lo más concreto es que antes del fin de semana que viene podría concretarse un nuevo vuelo a Moscú. El Instituto Gamaleya y el Fondo Ruso de Inversión Directa (DRIF) se comprometieron a que haya una provisión al menos cada diez días. Hasta el momento, ese compromiso se viene cumpliendo. En abril, vinieron 2.065.000 dosis de Sputnik.

El laboratorio AstraZeneca admitió esta semana los atrasos y el comunicado que dio a conocer no precisó fechas: el texto menciona que AstraZeneca cumplirá con el envío de 22 millones de dosis antes de que termine el primer semestre, es decir el 30 de junio. Hay negociaciones para que el laboratorio concrete un envío desde Europa.

Vizzotti y Nicolini tuvieron un encuentro con la encargada de Negocios de Estados Unidos. Es la continuación del diálogo entre el presidente Alberto Fernández y el enviado de Joe Biden, Juan González. Lo que se busca es destrabar una enorme cantidad de vacunas --se dice que 60 millones de dosis-- fabricadas por AstraZeneca en Estados Unidos y que el país del norte no va a aplicar porque el trámite de autorización no está completado. La traba parece estar en que Estados Unidos no permite la exportación de medicamentos --vacunas-- no autorizadas por la FDA. A la Argentina le correspondería el 20 por ciento de las vacunas que se destraben.

Por el programa Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), están pendientes ocho millones de los nueve millones de dosis que compró la Argentina. Covax viene incumpliendo con la provisión de vacunas porque los laboratorios le dieron la espalda, algo que se hizo ahora más agudo porque China e India prohíben la exportación de vacunas. El Partido Comunista Chino cumple 100 años el 1 de julio y la dirigencia quiere completar la vacunación de 520 millones de ciudadanos para esa fecha. El embajador Sabino Vaca Narvaja está tratando de conseguir una excepción, pero nada es sencillo. En India está la crisis por la explosión de contagios y muertes y, en consecuencia, cerraron la exportación de vacunas.

Como se sabe, hay negociaciones con Pfizer, Moderna y con Cuba por la vacuna Soberana 2, que recién está avanzando en la fase 3 de su desarrollo. También existe un diálogo entre el gigante Sinopharm de China y el laboratorio Sinergium Biotech, el mayor productor de vacunas de la Argentina, para recibir el elemento activo desde China y hacer la terminación en Garín, provincia de Buenos Aires. Por ahora las tratativas se mantienen en secreto, pero si se llegara a un acuerdo, la producción puede iniciarse de inmediato.

La Argentina recibió ya 11.700.000 vacunas, de las cuales 3millones son dosis 2. De Moscú vendrán, como mínimo, otros dos millones de vacunas en el mes que corre y la lógica indica que en mayo se completará la inmunización, con al menos una dosis, de la cuarta parte de la población, incluyendo todos los mayores de 60 años. Es la franja de mayor riesgo de muerte y la que más ocupó camas en las terapias intensivas. Si se cumple con las restricciones y el control de la circulación, dándole tiempo a la vacunación, las curvas de contagios y fallecidos deberían evolucionar para mejor.