Prioridades. El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, resolvió recortarle 528 millones de pesos a la infraestructura escolar. Su principal argumento es que no tiene plata por el recorte a la coparticipación porteña que está en la Corte Suprema y que gira en torno a la Policía de la Ciudad. No obstante, el mandatario con vistas a presidenciable se permitió presupuestar otros 838 millones de pesos en estudios de opinión pública. Entre las ganadoras aparece dos consultoras que han sido asociadas a Jaime Durán Barba y que recibirán hasta 166 millones de pesos del Gobierno porteño. Y, mientras la oposición porteña reclama subsidios para los sectores más carenciados, la Legislatura -bajo control PRO- discute proyectos como el Día mundial de la Abeja o de la Bicicleta.



Como contó este diario, el Gobierno de Larreta viene dando de baja licitaciones que van desde refacciones en una escuela hasta la construcción de nuevas -en una Ciudad que todos los años elude el problema con las vacantes en el sector público- y que fueron relevadas por el bloque del Frente de Todos: sumados todos los recortes que se publicaron hasta ahora en el Boletín Oficial, el guadañazo a la educación pública es de 528 millones de pesos y golpea, sobre todo, a las escuelas de las comunas 4 y 8 (sur y oeste de la Ciudad).



La mayoría de las resoluciones pretextan que la pandemia obliga a priorizar el dinero hacia otros sectores. Y, políticamente, Larreta culpa al Gobierno nacional por la baja de la coparticipación que, en su momento, el presidente Mauricio Macri subió de forma unilateral y por decreto (la baja, en cambio, terminó siendo definida en el Congreso).

Sin embargo, a la hora de recortar gastos no prioritarios, no se tocaron los vinculados a la imagen del Gobierno porteño y las encuestas que la gestión PRO necesita como el agua. A comienzos de este año, este diario informó que Larreta iba a gastar 89 millones de pesos en una licitación para hacer encuestas telefónicas y focus groups, cuyo objeto no está especificado ni en la resolución que convoca a la licitación, ni en los pliegos de condiciones. Solo se hablaba de que iban a ser encuestas por "temas específicos", que nunca fueron aclarados ante la consulta de este diario. En el Gobierno porteño habían señalado a este diario que se trata de un gasto anual y que seguramente sería menor a esa cifra.



Pero no fueron 89 millones, al final. Concluída la licitación y asignados los ganadores, el monto a gastar es casi diez veces superior: 838 millones de pesos, según logró compitar el legislador Matias Barroetaveña en base a lo publicado en el Boletín Oficial.



Durán Barba



Los gastos están detallados en la resolución 1534 del 21 de abril, en la que indica quienes ganaron la posibilidad de ofrecer el "servicio de Realización de Estudios de Opinión Pública, en su modalidad cuantitativa y cualitativa, dirigidos a un determinado grupo de personas y en relación a temas específicos". Entre las que fueron adjudicadas aparecen Green Consult SRL con 89.140.398 y Inversora Boroca SA con otros 77.793.300.



Según un articulo del sitio El Disenso, por los directorios de estas dos consultoras se puede encontrar a dos personas muy cercanas a Durán Barba: Guillermo Garat y Rodrigo Lugones. Ambos fueron investigados junto con el consultor favorito del PRO por violar el código penal durante la campaña en la que se difundió mediante llamados telefónicos una información falsa sobre el padre de Daniel Filmus. Green Consult no sería otro que el nombre que adquirió Informe Confidencial luego de que Durán Barba y sus asociados fueran procesados en 2012. En Inversora Boroca aparece también Garat y "Gandhi" José Espinosa Tinajero (otro de los allegados a Durán Barba). De esta forma, el consultor ecuatoriano estaría cobrando su asesoría a Larreta a través de dos ventanillas, por un total que podría superar los 166 millones.

En la lista figuran, además, otras consultoras -algunas de ellas de renombre- como Aurelio (con 106 millones de pesos), Poliarquía (89 millones), Isonomía (87 millones), Management & Fit (87 millones), Opinaia (74 millones), Zigla (71 millones), Evangelina Pérez Aramburu (71 millones), Trespuntozero (39 millones), El Quinto Elemento (21 millones) y Voices Research (20 millones). Desde el Gobierno porteño aclararon que en todos los casos son montos máximos a gastar y no dinero ya efectivamente depositado en estas consultoras.



"Gobernar es definir prioridades. Larreta elige gastar 838 millones de pesos en encuestas en vez de reforzar el sistema de salud o la asistencia a quienes vieron recortados sus ingresos por las restricciones. Este gasto desproporcionado se suma a los más de 4000 millones para arreglar veredas, 1700 Millones en obras de infraestructura de costa salguero y más de 2500 millones en pauta. Además de reprochable éticamente este comportamiento es verdaderamente inhumano", advirtió el legislador Barroetaveña a este diario.

Su compañero de bloque Santiago Roberto fue quien advirtió sobre la licitación cuando estaba arrancando y supuestamente iba a costar solo 89 millones. "Es vergonzoso que en el medio de una pandemia y en plena emergencia económica gaste 800 millones para hacer encuestas. Mientras, el gobierno porteño sigue castigando a las y los porteños y no toma medidas para mejorarles la calidad de vida, aun teniendo los recursos para hacerlo, lo que vuelve a demostrar las prioridades y la falta de voluntad política de quienes gobiernan la ciudad", indicó.

Abejitas



La discusión de las prioridades incluso se trasladó esta semana al recinto de la Legislatura, donde el PRO impuso temas como la "conmemoración del Día mundial de las abejas" o "del Día mundial de la Bicicleta", además del "beneplácito por el reconocimiento de la UNESCO al Chamamé" y la declaración de"patrimonio histórico cultural el jardín vertical formado por las letras BA" (que están en el Obelisco). Varias de las legisladoras del bloque salieron a señalar esto.



La legisladora Lucía Cámpora indicó que, mientras se trataban esos temas, quedaron afuera otros que proponían desde su bloque como el reconocimiento profesional los y las s enfermeras, una asignación para trabajadoras de comedores comunitarios o los subsidios a clubes de barrio.