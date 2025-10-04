La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió el viernes al escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. La titular del PJ compartió una imagen del encuentro a través de su cuenta de X, donde destacó la relación de afecto y admiración que mantiene con el autor.

“Ayer en San José 1111 con el entrañable Paco Ignacio Taibo II… gran escritor mexicano… y gran compañero, con el que siempre es un placer encontrarse a conversar”, escribió CFK, acompañando el mensaje con una foto de ambos.

Taibo II, reconocido novelista, historiador y militante de izquierda, es además el actual director del Fondo de Cultura Económica (FCE), la editorial pública más importante del mundo hispanohablante. En su mensaje, la expresidenta subrayó la relevancia de ese rol: “La más grande editorial de habla hispana… que, además, cumple un rol fundamental en la formación de la cultura popular y la difusión y distribución de los grandes autores de la literatura universal”, sostuvo.

El escritor, de larga trayectoria en la promoción de la lectura y la cultura popular, se encuentra en Buenos Aires en el marco de actividades vinculadas a la segunda edición del festival Semana Negra BA que se desarrolla en la Casa de la Cultura

La exmandataria cerró su publicación con un mensaje afectuoso hacia el país del visitante: “Gracias Paco por la visita y por tu solidaridad. ¡Y que viva México!”, sentenció.