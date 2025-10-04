El diputado José Luis Espert intentó dar explicaciones (una vez más) de sus vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, quien tiene pedido de extradición de Estados Unidos por tráfico de cocaína y está preso con domiciliaria en Viedma. Entre lágrimas, el candidato de Javier Milei sostuvo que se trata de “una operación mediática” y que “detrás de este linchamiento están los orcos, el kirchnerismo”.

Como hizo en su video, Espert reiteró que conoció a Machado durante su campaña presidencial de 2019. “Gente muy honorable, el doctor Pablo de Luca, me dice que hay una persona argentina, que vive en Estados Unidos, que te admira y te quiere apoyar con tu trabajo como candidato”, dijo en una entrevista radial.

A partir de esa presentación, relató, tomó un café con el empresario. El candidato a diputado por Avanza la Libertad Avanza repitió su libreto de que “pecó de ingenuo” y nunca sospechó “ni en pedo” sobre las actividades de Machado, que le prestó su avión privado para realizar 35 viajes por todo el país y puso a su disposición.

“Me puse a hacer política y en unos años era narco -dijo el diputado libertario-. Esta causa fue inventada en el 2021, esto es un refrito”.

La causa judicial que mencionó se abrió el 19 de abril de 2021, un día después de la detención de Machado. Espert presentó un descargo recién en marzo de este año. Como publicó Página/12 ahí decía que su vínculo con Machado es "nulo" y que él no tiene ni la menor idea de los gastos partidarios. Estuvo varios días sin responder por sí o por no sobre la transferencia de 200.000 dólares que detectó la justicia de Texas. Ya casi no fue necesario. El diario La Nación publicó el extracto de un libro contable del Bank of America donde está registrada la transferencia internacional de esos dólares.

Pero en la entrevista de esta tarde, el presidente de la comisión de Presupuesto aseguró que se enteró de que Machado fue acusado de narco en el 2021 “cuando sale el pedido de captura”. “Para el narco es cárcel o bala, no tenía idea. Por eso cuando esto se descubrió en el 21 me dio pánico. Pasé de ser doctor en Economía a narco”, exclamó.

Noticia en desarrollo