El Premio Nobel de Literatura 2025 fue para el autor húngaro László Krasznahorkai, por “por su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

Se trata de la edición número 117 del premio literario, el más reconocido del mundo. El ganador recibirá casi un millón de euros, una medalla de oro, un diploma y el reconocimiento internacional.

La escritora surcoreana Han Kang fue distinguida con el Premio Nobel de Literatura 2024 "por su intensa prosa poética que se enfrenta a traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana", comunicó la Academia Sueca

Nota en desarrollo