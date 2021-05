Un grupo de hinchas del Manchester United invadieron este domingo el campo de juego del estadio "Old Trafford" para manifestarse en contra de los dueños del club y obligaron a la suspensión del partido frente al Liverpool, por la trigésimo cuarta fecha de la Premier League de Inglaterra.

Tras concentrarse en las inmediaciones del estadio, los simpatizantes evadieron los controles de seguridad y se colaron en la cancha con pancartas y bengalas para repudiar a la familia Glazer.

"Tras hablar con la policía, la Premier League, el ayuntamiento de Mánchester y los clubes, el partido contra el Liverpool se ha pospuesto debido a las preocupaciones por la seguridad después de las protestas", anunció la institución en un comunicado. Además, añadió: "Entendemos completamente el derecho de nuestros hinchas a ejercer su libertad de expresión y a realizar una protesta pacífica. Sin embargo, rechazamos el trastorno hacia el equipo así como las acciones que han puesto a los aficionados, a los trabajadores y a la policía en peligro".

Al respecto se expresó el entrenador de los Diablos Rojos, Ole Gunnar Solskjær: "Es importante que se escuche la opinión de los fans y que nos comuniquemos mejor. Mi trabajo es centrarme en el fútbol y que tengamos el mejor equipo posible", dijo. Y agregó: "Como he dicho antes, me han respaldado, he tenido un gran apoyo del club y de los propietarios y estoy seguro de que volveré a contar con el respaldo para dar un paso más".

El partido, además de tener la magnitud de un clásico, era decisivo para definir si el Manchester City se consagraba campeón de la Premier este domingo, en caso de una derrota del United, su inmediato perseguidor. Es que el City acumula 80 unidades en 34 partidos y le lleva 13 a su escolta, que suma 67 en 33, a falta de cuatro fechas para finalizar el certamen inglés.

Por otra parte, en la jornada dominical, Arsenal venció por 2 a 0 como visitante al Newcastle, mientras que Tottenham, con Giovani Lo Celso como titular y Erik Lamela en el banco de suplentes, enfrentaba al Sheffield United.